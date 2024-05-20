Исаев об ошибке в 3-м матче с «Металлургом»: «Сказались и моя излишняя заряженность поймать все, и сам отскок, и то, что я не смог правильно сложиться» 

Теги Металлург Мг Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Даниил Исаев Хоккей

Даниил Исаев оценил свою ошибку в 3-м матче финала плей-офф КХЛ с «Металлургом» (1:2 ОТ).

— Долго в голове сидел обидный гол, пропущенный в овертайме третьего матча финала против «Металлурга»?

— Да, когда я только вышел, было, конечно, сложно и неприятно. Я понимал, что ошибка полностью на мне. Но и понимал, что надо играть дальше. 0-3 в серии — это неприятно, но не приговор. Никто же не знал, как мы сыграем четвертый матч, правильно? 

Нам надо было просто настроиться и забыть это все. Так скажем, обнулиться и выходить со свежей головой. Выходить играть дальше.

— Считаете, что та ошибка полностью на вас? Все-таки со стороны отскок от борта у вас за спиной казался очень неудобным.

— Я думаю, все в совокупности. Сказались и моя излишняя заряженность поймать все, и сам отскок, и то, что я не смог правильно сгруппироваться и сложиться, чтобы проконтролировать этот процесс. Думаю, это просто все вместе привело к голу, – сказал вратарь «Локомотива».

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