Дегтярев о Суперфинале «Золотой шайбы»: «Желаю успеха и честной борьбы. Всем веры, надежды и любви к России и спорту»

Михаил Дегтярев дал напутствие участникам Суперфинала «Золотой шайбы».

С 16 по 19 мая в Новогорске проходит Суперфинал‑2024 всероссийских детско-юношеских соревнований «Золотая шайба».

«Я хочу всех поздравить с выходом в Суперфинал. Это очень почетно, вы к этому шли долго и доказали то, что на многое способны.

Желаю вам всем успеха, честной борьбы, обойтись без травм. Отдельно благодарю родителей за то, что своих детей отдали в спорт и помогли им заниматься хоккеем – нашим любимым видом спорта.

В свое время из «Золотой шайбы» в СССР и России вышло много известных имен. Я уверен, что и в этом турнире загорятся новые звезды.

Всем веры, надежды и любви к России и спорту, что нас объединяет», – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев.