20 млн рублей в год – зарплата Козлова в «Салавате Юлаеве»

Теги Салават Юлаев Виктор Козлов КХЛ Михаил Зислис Хоккей

Стала известна зарплата Виктора Козлова в «Салавате Юлаеве».

Клуб и специалист ранее продлили контракт.

Оклад тренера в следующем сезоне составит 20 миллионов рублей, об этом сообщил журналист Михаил Зислис.

Виктор Козлов остался во главе «Салавата Юлаева» на фоне поражения в первом раунде Кубка Гагарина от «Трактора» (2-4 в серии). В регулярном чемпионата команда стала третьей.

Для Козлова предстоящий сезон станет третьим в качестве главного тренера уфимского клуба.

5 комментариев
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Без усиления состава , команда будет хороший средняк и не более.
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Скорее всего это сумма на весь тренерский штаб.
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лучше Цулыгина поставить главным и будет счастье
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Ответ sd4fmwrvz8
лучше Цулыгина поставить главным и будет счастье
Не надоело Цудыгин, Цулыгин, что изменится, они в одной лодке?
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Многава-то для тренера первого раунда плей-офф
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