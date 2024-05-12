20 млн рублей в год – зарплата Козлова в «Салавате Юлаеве»

Стала известна зарплата Виктора Козлова в «Салавате Юлаеве».

Клуб и специалист ранее продлили контракт.

Оклад тренера в следующем сезоне составит 20 миллионов рублей, об этом сообщил журналист Михаил Зислис.

остался во главе « » на фоне поражения в первом раунде Кубка Гагарина от «Трактора» (2-4 в серии). В регулярном чемпионата команда стала третьей.

Для Козлова предстоящий сезон станет третьим в качестве главного тренера уфимского клуба.