20 млн рублей в год – зарплата Козлова в «Салавате Юлаеве»
Стала известна зарплата Виктора Козлова в «Салавате Юлаеве».
Клуб и специалист ранее продлили контракт.
Оклад тренера в следующем сезоне составит 20 миллионов рублей, об этом сообщил журналист Михаил Зислис.
Виктор Козлов остался во главе «Салавата Юлаева» на фоне поражения в первом раунде Кубка Гагарина от «Трактора» (2-4 в серии). В регулярном чемпионата команда стала третьей.
Для Козлова предстоящий сезон станет третьим в качестве главного тренера уфимского клуба.