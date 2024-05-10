Алексей Дементьев: «Шестеркин вселяет уверенность в игроков «Рейнджерс». У «Каролины» сдают нервы – они играют грязно против Игоря»

Алексей Дементьев поделился мнением об Игоре Шестеркине.

В матче второго раунда Кубка Стэнли «Рейнджерс» обыграли «Каролину» в овертайме со счетом 3:2 (3-0 в серии).

28-летний вратарь команды из Нью-Йорка сделал 45 сэйвов и стал первой звездой матча.

«Игорь Шестеркин на последнем рубеже вселяет уверенность в своих игроков, которым развязаны руки в атаке.

Еще много матчей нужно выиграть, чтобы завоевать трофей, но, похоже, они на правильном пути.

Посмотрите, то Зибанежад, то Лафреньер, то Панарин со своими голами в дополнительное время приносят победы, и все это на фоне того, что Игорь не дает шансов соперникам, у которых порой сдают нервы, и они играют против него грязно», – сказал хоккейный агент Алексей Дементьев.