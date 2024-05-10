Панарин про гол «Каролине» в овертайме: «Я очень счастлив, много эмоций. Не могу объяснить, как все получилось. Сам не совсем понял»

Теги Рейнджерс Каролина Кубок Стэнли НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин высказался о победной шайбе в 3-м матче серии с «Каролиной».

Форвард «Рейнджерс» отличился в овертайме третьего матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (3:2 ОТ, 3-0).

Всего в 7 матчах текущего плей-офф россиянин набрал 9 (4+5) очков. Все его голы становились победными. 

«Я очень счастлив, много эмоций. Я не могу объяснить, как все получилось. Я сам не совсем понял, что произошло.

Приятно было увидеть, что шайба попала в ворота, тем более в такой игре», – сказал Панарин после матча. 

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7 комментариев
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Шикарная шайба
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Вот о таких играх надо писать в рубрике "хоккей" вместо того, чтобы подробно отражать бездарную деятельность Ротенберга. В матче "Рейнджерс" - "Каролина" тремя звездами названы игроки из России!
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Вышло очень круто, ещё и победная
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Петруху жалко..(.. такой взгляд печальный
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Артемий на вершине хоккея!
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Наконец-то Тема продемонстрировал свой фирменный кик! )
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Ворота "Каролины":
– Ты меня на "понял" не бери.
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