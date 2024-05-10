Панарин про гол «Каролине» в овертайме: «Я очень счастлив, много эмоций. Не могу объяснить, как все получилось. Сам не совсем понял»
Артемий Панарин высказался о победной шайбе в 3-м матче серии с «Каролиной».
Форвард «Рейнджерс» отличился в овертайме третьего матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (3:2 ОТ, 3-0).
Всего в 7 матчах текущего плей-офф россиянин набрал 9 (4+5) очков. Все его голы становились победными.
«Я очень счастлив, много эмоций. Я не могу объяснить, как все получилось. Я сам не совсем понял, что произошло.
Приятно было увидеть, что шайба попала в ворота, тем более в такой игре», – сказал Панарин после матча.
– Ты меня на "понял" не бери.