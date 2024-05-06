Гордеев заработает 35 млн рублей за 2 сезона в «Сибири» («СЭ»)

Теги Сибирь КХЛ Спорт-Экспресс деньги Федор Гордеев Хоккей

Федор Гордеев заработает 35 млн рублей за 2 года в «Сибири».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата 25-летнего хоккеиста в следующем сезоне составит 15 млн рублей, в сезоне-2025/26 – 20 млн.

В минувшем сезоне с «Сибири» были сняты четыре очка из-за нарушения лимита на легионеров. Гордеев со спортивным гражданством США оказался четвертым иностранцем.

В феврале стало известно, что «Сибирь» подписала новый контракт с защитником на 2 года. Со следующего сезона игрок не будет считаться легионером.

В сезоне-2023/24 Федор Гордеев провел 42 матча за клуб и набрал 7 (2+5) очков при полезности «минус 5».

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2 комментария
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адекватные деньги, но игру в защите ему надо подтянуть, а так защ скоростной, может и в атаку стегать, все поменят его супер гол Спартаку, возможно этот гол даже самый крутой в сезоне среди защитников, но или один из самых....
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