Гордеев заработает 35 млн рублей за 2 сезона в «Сибири» («СЭ»)

Федор Гордеев заработает 35 млн рублей за 2 года в «Сибири».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата 25-летнего хоккеиста в следующем сезоне составит 15 млн рублей, в сезоне-2025/26 – 20 млн.

В минувшем сезоне с «Сибири» были сняты четыре очка из-за нарушения лимита на легионеров. Гордеев со спортивным гражданством США оказался четвертым иностранцем.

В феврале стало известно, что «Сибирь» подписала новый контракт с защитником на 2 года. Со следующего сезона игрок не будет считаться легионером.

В сезоне-2023/24 Федор Гордеев провел 42 матча за клуб и набрал 7 (2+5) очков при полезности «минус 5».