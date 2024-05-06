Зарплата Атанасова по новому контракту с «Торпедо» – 25 млн рублей в год («СЭ»)

Зарплата Василия Атанасова по новому контракту с «Торпедо» – 25 млн рублей в год.

Ранее нижегородский клуб переподписал контракт с 21-летним нападающим. Срок нового соглашения рассчитан на два сезона – до 31 мая 2026 года.

Как сообщает « », зарплата игрока составит 25 миллионов рублей за сезон. В сезоне-2023/24 она составляла 5 млн рублей.

На счету форварда 40 (19+21) очков в 46 матчах прошедшего регулярного чемпионата. В плей-офф забросил 3 шайбы в 5 матчах за « ».