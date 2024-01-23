Защитник «Торпедо» Бокун заработает 10 млн рублей в сезоне-2024/25 (Артур Хайруллин)
Защитник «Торпедо» Даниил Бокун заработает 10 млн рублей в сезоне-2024/25.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«Зарплата защитника «Торпедо» Даниила Бокуна на следующий сезон – 10 миллионов рублей в год», – написал Хайруллин.
25 декабря 2023 года «Торпедо» подписало новый контракт с Бокуном до 2025 года.
В сезоне-2023/24 Бокун провел 53 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 11 (3+8) очков при показателе полезности «+5».