Защитник «Торпедо» Бокун заработает 10 млн рублей в сезоне-2024/25 (Артур Хайруллин)

Теги Торпедо КХЛ Даниил Бокун Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Защитник «Торпедо» Даниил Бокун заработает 10 млн рублей в сезоне-2024/25.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Зарплата защитника «Торпедо» Даниила Бокуна на следующий сезон – 10 миллионов рублей в год», – написал Хайруллин.

25 декабря 2023 года «Торпедо» подписало новый контракт с Бокуном до 2025 года.

В сезоне-2023/24 Бокун провел 53 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 11 (3+8) очков при показателе полезности «+5».

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хорошее продление! Игрок основы… Надеюсь еще и бонусы прописаны! Фермер с нами еще на сезон!
+1
0
+1
Заслужил.
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий