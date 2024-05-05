Анисин о «Сочи»: «Только игроки начинают проявлять себя – бам, их забрали. В НХЛ такого нет. Лучшее время было в первые 2 года, потом пошла чехарда»

Михаил Анисин высказался о неудачном выступлении «Сочи» в КХЛ.

– Результаты ХК «Сочи» снова не радуют...

– Если « », как всегда, будет фарм-клубом Питера, то это одна история. Если «Сочи» будет как отдельная организация, то это уже другая песня.

Только какие-то игроки начинают проявлять себя, как их – бам, и забрали. В НХЛ же такого нет. Сколько лет уже «Сочи» не выходит в плей-офф?

Лучшее время было в первые два года, когда мы там играли и Вячеслав Буцаев был главным тренером. Тогда собирался полный дворец. А потом пошла чехарда, – заявил обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин.

«Сочи» по итогам сезона-2023/24 занял 10‑е место в таблице Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ и не вышел в плей-офф.