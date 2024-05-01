Кравец возглавит «Куньлунь», контракт подпишут по схеме «1+1» («СЭ»)

Теги КХЛ Михаил Кравец Виктор Игнатьев Куньлунь Ред Стар Спорт-Экспресс Хоккей

Михаил Кравец станет новым главным тренером «Куньлуня».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», контракт будет заключен по схеме «1+1».

Последним местом работы Михаила Кравца был «Авангард». Клуб расторг контракт с тренером по ходу плей-офф-2024.

По итогам регулярного чемпионата-2023/24 «Куньлунь» занял девятое место в таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

В прошлом сезоне китайскую команду возглавлял Виктор Игнатьев.

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6 комментариев
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Зачем выгнали Игнатьева? Толковый тренер.
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Ну ясно, авангард теперь главный раздражитель
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Ответ AERN
Авангард уже побежал искать укрытие, ведь этож грозный куньлунь.
Верба спасет/сохранит
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Походу плей-офф теперь врядли уволят
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Ну теперь Куньлуню надо Спунера подписывать
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Ответ Георгий Волков
Ну ясно, авангард теперь главный раздражитель
Авангард уже побежал искать укрытие, ведь этож грозный куньлунь.
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