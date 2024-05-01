Кравец возглавит «Куньлунь», контракт подпишут по схеме «1+1» («СЭ»)
Михаил Кравец станет новым главным тренером «Куньлуня».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», контракт будет заключен по схеме «1+1».
Последним местом работы Михаила Кравца был «Авангард». Клуб расторг контракт с тренером по ходу плей-офф-2024.
По итогам регулярного чемпионата-2023/24 «Куньлунь» занял девятое место в таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.
В прошлом сезоне китайскую команду возглавлял Виктор Игнатьев.