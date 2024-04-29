Карлсон о 0-4 от «Рейнджерс»: «Вашингтон» был хорош при игре 5 на 5. Наши спецбригады себя не проявили, статистика красноречива»

Теги Рейнджерс Вашингтон Кубок Стэнли НХЛ Джон Карлсон Хоккей

Джон Карлсон высказался о вылете «Вашингтона» из плей-офф НХЛ.

«Кэпиталс» проиграли «Рейнджерс» в первом раунде (0-4 в серии, 2:4 в четвертом матче). 

Клуб из столицы США лидировал в счете на протяжении всего лишь 3 минут 21 секунды по ходу серии. Он показал 11,8% эффективности при игре в большинстве (2 реализованные попытки из 17) и 62,5% в меньшинстве (отбились 10 раз из 16). 

«Мы были хороши при игре 5 на 5, создали много моментов. В целом все напоминало о нашей игре по ходу сезона.

Мы не реализовали некоторые хорошие возможности, а наши спецбригады себя не проявили. Статистика очень красноречива», – сказал защитник «Вашингтона». 

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1 комментарий
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фанаты великого, что с лицом?
где шуршание листков со статсами, где графики, диаграммы?
где восхвалительные обожательные речи его формой
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