Андрей Коваленко о 0-3 в финале: «В прошлых сериях «Локомотив» выигрывал в скорости, соперники не успевали. Сейчас Ярославль не бежит, это сюрприз»

Теги Металлург Мг Локомотив Монреаль Кубок Стэнли Андрей Коваленко Квебек КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Андрей Коваленко удивлен низкими скоростями «Локомотива» в финале Кубка Гагарина.

– Болельщики воспринимают вас как легенду «Локомотива», ваш старший сын Николай – выпускник клубной школы. Переживаете из-за 0-3 Ярославля в финальной серии с «Магниткой»?

– Да, очень обидный сценарий серии. В Ярославле было много ожиданий от финала, город после всех тяжелых событий мечтал о Кубке Гагарина. К сожалению, пока серия не складывается.

– Почему?

– В матчах с ЦСКА, «Авангардом» и «Трактором» бросалось в глаза, что «Локомотив» выигрывает в скорости, соперники не успевали. В финале картина почему-то другая – Ярославль уже не бежит, «Магнитка» выигрывает «конек». Для меня это сюрприз. 

– В финале все решено?

– Надеюсь, что все только начинается. Сейчас самое главное – функциональное состояние и психология. «Локомотиву» надо их возвращать.

Вообще плей-офф – это особенный турнир, многое в нем зависит от момента, от настроя. Вспоминаю самый яркий пример в моей клубной карьере, когда в 1993-м году мы с «Квебеком» на одном дыхании прошли регулярный чемпионат, уверенно выиграли дивизион. Команда у нас была суперзвездная – Джо Сакик, Матс Сундин, Валерий Каменский, Майк Риччи, все называли нас главным претендентом на Кубок Стэнли.

На первом этапе  плей-офф вышли на «Монреаль», который чудом вполз в кубковую восьмерку, с низшим посевом. И вот что значит психология – на этом эмоциональном подъеме «Канадцы» с очень средним составом прошли и нас, и всех следующих соперников, взяв в итоге Кубок Стэнли.

Считаю, «Локомотиву» надо вспомнить эту чудесную историю «Монреаля». Безвыходных ситуаций не бывает, – сказал двукратный чемпион России в составе ярославцев. 

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3 комментария
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Ярославль бежит, но медленнее, чем Металлург
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Он и сейчас быстро бежит, но парни Разина бегут ещё быстрее)
Плюс воротчик творит историю
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Жалко будет, если не будет нового обладателя КГ.
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