Бринд’Амор о 33 сэйвах Андерсена в 1-м матче серии с «Айлендерс»: «Надеюсь, что он будет здоров. Если продолжит в том же духе, это станет важным фактором»

Род Бринд’Амор высоко оценил игру Фредерика Андерсена в 1-м матче с «Айлендерс».

« » обыграла клуб с Лонг-Айленда (3:1) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-0).

Датский вратарь «Харрикейнс» отразил 33 из 34 бросков по своим воротам. В начале третьего периода он сделал сэйв лежа после броска Ноа Добсона при счете 1:1.

34-летний голкипер провел только 16 матчей в регулярном чемпионате. Он проходил курс лечения в связи с проблемами со свертываемостью крови.

После возвращения на лед в марте Андерсен одержал 9 побед в 10 играх (95,1% сэйвов, коэффициент надежности 1,30).

«К сожалению, он пропустил много времени, но именно такие игры его характеризуют. Он всегда был отличным вратарем, просто какое-то время не мог играть.

Надеюсь, что он будет здоров. Если продолжит в том же духе, то это станет очень важным фактором», – сказал главный тренер «Каролины».