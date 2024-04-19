«Эдмонтон» сыграет с «Лос-Анджелесом» в 1-м раунде плей-офф, «Даллас» – с «Вегасом»
Определились все пары 1-го раунда плей-офф НХЛ на Западе.
«Ванкувер» сыграет с «Нэшвиллом».
«Эдмонтон» встретится с «Лос-Анджелесом» (команды сыграют на этой стадии третий год подряд, обе предыдущие серии выиграли «Ойлерс» – 4-3 в 2022 году и 4-2 в 2023-м).
«Даллас», выигравший Западную конференцию, сыграет с «Вегасом» (в прошлом году команды встречались в финале конференции, «Голден Найтс» выиграли – 4-2).
На Западе зачем то слился Вегас.
Вот думаю никто не верил. Вегас сделал все что бы уйти из сетки Даллас-Колорадо-Винипег... и перескочить в более спокойную Эдмонт-Ванкувер-ЛосАнжелес...
но в последнем матче, ауцайдер сделал сенсацию и отправил больничную команду в топовую завязку.
Четверка Даллас-Вегас и Колорадо-Винипег наверно самая интересная.
Но Даллас забодает Рыцарей....
По любому теперь сетка возглавляемая Далласом по интересу не уступит Флорида-Тампа/Бостон-Торонто.