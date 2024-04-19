«Эдмонтон» сыграет с «Лос-Анджелесом» в 1-м раунде плей-офф, «Даллас» – с «Вегасом»

Теги Кубок Стэнли Нэшвилл Ванкувер Колорадо Эдмонтон Даллас Лос-Анджелес НХЛ Вегас Виннипег Хоккей

Определились все пары 1-го раунда плей-офф НХЛ на Западе.

«Ванкувер» сыграет с «Нэшвиллом».

«Эдмонтон» встретится с «Лос-Анджелесом» (команды сыграют на этой стадии третий год подряд, обе предыдущие серии выиграли «Ойлерс» – 4-3 в 2022 году и 4-2 в 2023-м).

«Даллас», выигравший Западную конференцию, сыграет с «Вегасом» (в прошлом году команды встречались в финале конференции, «Голден Найтс» выиграли – 4-2).

«Виннипег» будет противостоять «Колорадо».

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48 комментариев
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Даллас и Вегас просто пушка
+37
-1
+36
Ответ Shaiba Bash
Интересно, а самим хоккеистам не надоедают одни и те же пары?
Многие игроки высказывались, что они за формат плей-офф 1-8/2-7/3-6/4-5. Только кто их слушать будет)). Как лиге надоест этот текущий (олдскульный причём) формат - так вернут на тот.
+27
0
+27
Интересно, а самим хоккеистам не надоедают одни и те же пары?
+21
-2
+19
Чикаго как могли спасали чемпионов от вылета в первом раунде )
+17
0
+17
Видимо вопрос формата по будет подниматься при следующем коллективном соглашении, одни и те же команды играют друг с другом каждый год, Эдмонтон - ЛА 3ий год подряд, Каролина - НЙА 2ой год подряд, 3ий раз за 5 лет, Вегас - Даллас 2ой год подряд, 3ий раз за 4 года. Тампа - Пантерс 3ий раз за 4 года. Многие команды будут знать с кем играть в по уже за месяц до конца регулярки, да в этом сезоне все решалось в самой концовке, но и это от особого «разнообразия» не избавило. Бостон с Торонто тоже уже который раз в первом раунде между собой катают за последние года? Может все таки классический формат по без деления на дивизионы исправит ситуацию, в середине 2010ых все знали что Вашингтон с Питтсбургом будут во 2ом раунде , сколько они там , 3 или 4 раза подряд играли , это были чудесные серии , но пока команды в соку и выходят в по, пары там будут плюс минус одни и те же. Хоть Колорадо - Винни и Кувер - Нэшвилл что-то свежее будет.
+18
-3
+15
На Востоке зачем то слился Бостон.
На Западе зачем то слился Вегас.
+14
0
+14
удачи ЛА ! пора проходить нефтяников
+22
-9
+13
Ответ Биомеханоид
Как Эдмонтон(5) попал на ЛА(7)?
2-3-е места играют внутри дивизионов. Неважно какое место в конференции
+7
0
+7
Скрытый финал Запада в 1/8 ...
+7
-1
+6
Ответ свисток батурина
Поздравляю лучшего игрока мира МакДи с выходом во второй раунд думаю кубок возьмет в этом году
Опять свистишь?
+6
0
+6
Анахайм... пипец мужики...
Вот думаю никто не верил. Вегас сделал все что бы уйти из сетки Даллас-Колорадо-Винипег... и перескочить в более спокойную Эдмонт-Ванкувер-ЛосАнжелес...
но в последнем матче, ауцайдер сделал сенсацию и отправил больничную команду в топовую завязку.

Четверка Даллас-Вегас и Колорадо-Винипег наверно самая интересная.
+8
-2
+6
Очень хочется нежданчика от Кингс.
+11
-5
+6
Ответ ABarca
Кто-нибудь объясните, зачем Вегас слил игру???? Ну с Далласом у него не будет шансов....
"Вегас" выиграл 7 из последних девяти матчей у "Далласа", включая три игры прошедшей регулярки. С "Эдмонтоном" у "рыцарей" статистика намного хуже.
+4
0
+4
Эдмонтон - ЛАК: уже стала традиционной парой для 1-ого раунда.
+4
0
+4
Ответ борецЗАнеСправедливость
Как же приелось, 3 год подряд. Надеюсь ЛА на этот раз пройдут дальше
В этом сезоне шансов будет еще меньше.
+4
-1
+3
Ответ al77
Анахайм... пипец мужики... Вот думаю никто не верил. Вегас сделал все что бы уйти из сетки Даллас-Колорадо-Винипег... и перескочить в более спокойную Эдмонт-Ванкувер-ЛосАнжелес... но в последнем матче, ауцайдер сделал сенсацию и отправил больничную команду в топовую завязку. Четверка Даллас-Вегас и Колорадо-Винипег наверно самая интересная.
А мне кажется Вегас с первой секунды матча с Анахаймом дал понять , что они не хотят играть с Эдмонтом. Мне кажется шансы против Далласа гораздо больше. Другое дело, что есть спортивный Бог и он должен наказать и Вегас и Бостон за то что они сделали в конце регулярки. Особенно Бостон.
+4
-1
+3
Даллас и Вегас... - сложный выбор. Нас ждут скорее всего 7 матчей и овертаймы...
Но Даллас забодает Рыцарей....
+3
-1
+2
Ответ PatologoanatoM
Видимо вопрос формата по будет подниматься при следующем коллективном соглашении, одни и те же команды играют друг с другом каждый год, Эдмонтон - ЛА 3ий год подряд, Каролина - НЙА 2ой год подряд, 3ий раз за 5 лет, Вегас - Даллас 2ой год подряд, 3ий раз за 4 года. Тампа - Пантерс 3ий раз за 4 года. Многие команды будут знать с кем играть в по уже за месяц до конца регулярки, да в этом сезоне все решалось в самой концовке, но и это от особого «разнообразия» не избавило. Бостон с Торонто тоже уже который раз в первом раунде между собой катают за последние года? Может все таки классический формат по без деления на дивизионы исправит ситуацию, в середине 2010ых все знали что Вашингтон с Питтсбургом будут во 2ом раунде , сколько они там , 3 или 4 раза подряд играли , это были чудесные серии , но пока команды в соку и выходят в по, пары там будут плюс минус одни и те же. Хоть Колорадо - Винни и Кувер - Нэшвилл что-то свежее будет.
Согласен, надоел данный формат
+3
-1
+2
Ответ gombocrew
Чикаго как могли спасали чемпионов от вылета в первом раунде )
Разве Даллас явный фаворит? Я бы поставил на Вегас
+2
0
+2
Кувер и Лавины - пройдут в следующий раунд. Хотя легко не будет.
+2
-1
+1
Ответ langenbrunner2707
Есть опасения,что закрытый,тягучий хоккей будет,с небольшим количеством шайб.
От этого противостояние не станет менее огненным
+1
0
+1
Ответ Shaiba Bash
Даллас и Вегас просто пушка
Есть опасения,что закрытый,тягучий хоккей будет,с небольшим количеством шайб.
+2
-1
+1
Ответ Биомеханоид
Как Эдмонтон(5) попал на ЛА(7)?
2-3 места дивизиона
+1
0
+1
Поздравляю лучшего игрока мира МакДи с выходом во второй раунд думаю кубок возьмет в этом году
+12
-11
+1
Как же приелось, 3 год подряд. Надеюсь ЛА на этот раз пройдут дальше
+5
-4
+1
Ответ Wlad Biba
А мне кажется Вегас с первой секунды матча с Анахаймом дал понять , что они не хотят играть с Эдмонтом. Мне кажется шансы против Далласа гораздо больше. Другое дело, что есть спортивный Бог и он должен наказать и Вегас и Бостон за то что они сделали в конце регулярки. Особенно Бостон.
Бостон отлетит со свипом. Если есть этот хоккейный Бог.
0
0
0
Ответ Wlad Biba
А мне кажется Вегас с первой секунды матча с Анахаймом дал понять , что они не хотят играть с Эдмонтом. Мне кажется шансы против Далласа гораздо больше. Другое дело, что есть спортивный Бог и он должен наказать и Вегас и Бостон за то что они сделали в конце регулярки. Особенно Бостон.
Посмотрим, ПО это не регулярка и закладываться на то, что ты в регулярке победил и на изи пройдешь в ПО неверно.
По любому теперь сетка возглавляемая Далласом по интересу не уступит Флорида-Тампа/Бостон-Торонто.
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Ответ КиКо
"Вегас" выиграл 7 из последних девяти матчей у "Далласа", включая три игры прошедшей регулярки. С "Эдмонтоном" у "рыцарей" статистика намного хуже.
Спасибо)
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Ответ Артём Горбенко
В прошлом ПО в них тоже особо никто не верил
Как в победителя конференции могли не верить? В первом раунде точно шли фаворитами
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Ответ Александр Базилий
Разве Даллас явный фаворит? Я бы поставил на Вегас
Если только Стоун выскочит из лазарета и разорвет Даллас, также как порвал селезенку
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