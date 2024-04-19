«Эдмонтон» сыграет с «Лос-Анджелесом» в 1-м раунде плей-офф, «Даллас» – с «Вегасом»

Определились все пары 1-го раунда плей-офф НХЛ на Западе.

« » сыграет с « ».

« » встретится с « » (команды сыграют на этой стадии третий год подряд, обе предыдущие серии выиграли «Ойлерс» – 4-3 в 2022 году и 4-2 в 2023-м).

« », выигравший Западную конференцию, сыграет с «Вегасом» (в прошлом году команды встречались в финале конференции, «Голден Найтс» выиграли – 4-2).

«Виннипег» будет противостоять «Колорадо».