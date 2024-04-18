Генменеджер «Торпедо» о лимите: «В этом сезоне в КХЛ пришло 2-3 качественных иностранца. Это Ливо и Гернат. Остальные кандидатуры спорные. Показательный момент»

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Генменеджер «Торпедо» высказался о смягчении лимита на легионеров в КХЛ.

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«Позиция клуба – нам хочется долгосрочной определенности. Скачки от трех к пяти легионерам немного сковывают нашу работу, потому что мы не можем заниматься долгосрочным планированием. Уже не важно, какое количество, просто хочется на несколько лет вперед понимать, как мы будем действовать.

Приоритет всегда будет нашим игрокам и воспитанникам. Но если мы будем видеть подходящих кандидатов среди иностранцев, то с удовольствием используем возможность.

Показательный момент в том, что в этом сезоне в лигу пришло два-три качественных иностранца, и это мы сейчас говорим не о ценообразовании, а о том, кто смог зажечь в лиге. На мой взгляд, это Ливо и Гернат. Все остальные кандидатуры спорные.

Понимаю лигу в плане пятерых легионеров. Действительно для многих клубов сложно набрать своих игроков, и иностранцы могут закрыть некоторые позиции. Для клубов, которые не попадают в плей-офф, это плюс.

В то же время наличие пяти иностранцев математически закрывает игровое время для других ребят. «Локомотив» пытался найти качественных легионеров, но это тяжело сделать на рынке. Благодаря этому у них получили игровое время Березкин и Никулин. Можно долго об этом спорить, но то же самое и в «Магнитке»: Гребенкин, Юров, Канцеров.

Понятно, что лига хочет большей конкуренции. Но ситуация изменилась, и на рынке сейчас нет такого количества игроков, поэтому в «Торпедо» и были сложные шаги в плане защитников. Поэтому долгосрочное наличие лимита на трех легионеров позволило бы лиге вырастить больше своих игроков», – сказал генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров.

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3 комментария
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А вы сами то кого привезли? Молчал бы уж
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Ответ Hitgoe Himgob
А вы сами то кого привезли? Молчал бы уж
Как кого? Обладатель Кубка Стенли, собственной персоной, прибыл на берега Волги и Оки. Нам на голову... Чудо в перьях.. Про Линча плохого не хочу говорить. От него, хотя бы иногда была польза. Скажем так, не хорошо и не плохо, удовлетворительно сыграл. А Гуску я бы оставил. Хороший вратарь. Тем более с нашей обороной, у любого вратаря будет двойная нагрузка каждый матч...
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