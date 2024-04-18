Романцев о соперниках в плей-офф: «СКА – быстрейшая команда КХЛ, «Магнитка» – хитрая и комбинационная, «Ак Барс» – суперорганизация и мастера в атаке»

Теги Ак Барс Металлург Мг СКА Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Даниил Романцев Хоккей

Даниил Романцев из «Автомобилиста» прокомментировал игру соперников по плей-офф.

Команда из Екатеринбурга обыграла со счетом 4-1 в серии «Ак Барс» и СКА. В полуфинале «Автомобилист» уступил «Металлургу» (3-4).

30-летний форвард провел в Кубке Гагарина 17 матчей и набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «+9».

– С кем было сложнее – с Казанью, СКА или «Магниткой»?

– Плей-офф – тяжелый турнир, со всеми сложно, у каждой команды – свое лицо и свои козыри.

«Ак Барс» – это суперорганизация и мастера в атаке. СКА – наверное, самая быстрая команда КХЛ, которая летела вперед всеми звеньями. «Магнитка» – хитрая, комбинационная команда.

Не могу сказать, что 4-1 с Казанью и СКА были менее тяжелыми, чем 3-4 с «Металлургом». Но по сценарию это разные серии. И в каждой мы были конкурентны именно за счет командной игры, подстройки под соперника, – сказал нападающий «Автомобилиста» Даниил Романцев.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Романцева надо сохранить, недорогой и добротный центр для 3-4 звена, в плей-офф выявились лидерские качества. И повторюсь уже наверное в 100 раз, очень надеюсь, что уберут Бывальцева
+3
-1
+2
Ответ dionne
А по ходу сезона местные эксперты отправляли его в след за Гуркиным и Ли.
По ходу сезона команда в целом плохо играла и можно было даже к Голышеву предъявить претензии, никто не знал, что в плей-офф так все поменяется
+1
0
+1
А по ходу сезона местные эксперты отправляли его в след за Гуркиным и Ли.
0
0
0
В Ак Барсе полный разлад - команда не играла. "Самая быстрая команда" - это что за довод?! Это команда без тренера. Есть у них один человек, знающий все, понимающий насквозь, даже начинавший тренировать, но он боялся слово сказать. Игроками Автомобилиста продолжаются убеждения самих себя в том, что проведён какой-то выдающийся play off. С этим нельзя согласиться. Стечение обстоятельств и везение с Металлургом. Ничего, кроме выноса СКА (за что спасибо от всех), Автомобилист не сделал.
+1
-1
0
Романцев в Ак Барс хочет? зачем так лизать? где мастера там в атаке? по контрактам да, профи в атаке! войнов, шипач, яшка.радул и конечно же великий генменеджер ВАЛИУЛЛИН!!!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий