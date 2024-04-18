Романцев о соперниках в плей-офф: «СКА – быстрейшая команда КХЛ, «Магнитка» – хитрая и комбинационная, «Ак Барс» – суперорганизация и мастера в атаке»

Даниил Романцев из «Автомобилиста» прокомментировал игру соперников по плей-офф.

Команда из Екатеринбурга обыграла со счетом 4-1 в серии «Ак Барс» и СКА. В полуфинале «Автомобилист» уступил «Металлургу» (3-4).

30-летний форвард провел в Кубке Гагарина 17 матчей и набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «+9».

– С кем было сложнее – с Казанью, СКА или «Магниткой»?

– Плей-офф – тяжелый турнир, со всеми сложно, у каждой команды – свое лицо и свои козыри.

«Ак Барс» – это суперорганизация и мастера в атаке. СКА – наверное, самая быстрая команда КХЛ, которая летела вперед всеми звеньями. «Магнитка» – хитрая, комбинационная команда.

Не могу сказать, что 4-1 с Казанью и СКА были менее тяжелыми, чем 3-4 с «Металлургом». Но по сценарию это разные серии. И в каждой мы были конкурентны именно за счет командной игры, подстройки под соперника, – сказал нападающий «Автомобилиста» Даниил Романцев.