Даниил Романцев: «СКА – сильная, серьезная команда и организация. Очень тяжелая серия, несмотря на счет. У «Автомобилиста» получилось успешно сыграть по системе»

Даниил Романцев поделился мнением о победе в серии над СКА.

Уральский клуб победил со счетом 4-1 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

– Как в целом прошла серия против СКА?

– Несмотря на итоговый счет, очень тяжелая серия. Может быть, кому-то покажется, что мы легко прошли, но СКА – сильная, серьезная команда и организация.

Во многих матчах получилось успешно сыграть по нашей системе, наказать соперника за те немногочисленные ошибки, которые они совершали.

Здорово сыграли наши вратари – и Аликин, и Галкин.

– Как удалось по ходу серии не пускать СКА на пятак и грамотно защищаться позиционно?

– Мы готовились, разбирали соперника.

Тренеры показали, чем они взяли «Торпедо», несколько характерных моментов в их исполнении, поэтому мы были готовы.

На тренировках перед серией это тоже отрабатывали, игру в зоне обороны, – сказал нападающий «Автомобилиста» Даниил Романцев.