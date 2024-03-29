Даниил Романцев: «СКА – сильная, серьезная команда и организация. Очень тяжелая серия, несмотря на счет. У «Автомобилиста» получилось успешно сыграть по системе»

Теги СКА Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Даниил Романцев Евгений Аликин Владимир Галкин Хоккей

Даниил Романцев поделился мнением о победе в серии над СКА.

Уральский клуб победил со счетом 4-1 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

– Как в целом прошла серия против СКА?

– Несмотря на итоговый счет, очень тяжелая серия. Может быть, кому-то покажется, что мы легко прошли, но СКА – сильная, серьезная команда и организация.

Во многих матчах получилось успешно сыграть по нашей системе, наказать соперника за те немногочисленные ошибки, которые они совершали.

Здорово сыграли наши вратари – и Аликин, и Галкин.

– Как удалось по ходу серии не пускать СКА на пятак и грамотно защищаться позиционно?

– Мы готовились, разбирали соперника.

Тренеры показали, чем они взяли «Торпедо», несколько характерных моментов в их исполнении, поэтому мы были готовы.

На тренировках перед серией это тоже отрабатывали, игру в зоне обороны, – сказал нападающий «Автомобилиста» Даниил Романцев.

13 комментариев
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Система автомобилиста победила систему Ромы
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Если бы у Ска был тренер , то команду можно было бы воспринимать в серьёз. А так итог известен.
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У вас, у вас не такая система, неправильная... РР
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Какая там организация?никакой там нет спортивной организации и системы,там есть только бабки и Газпром
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+3
Ответ Андрей Валерьевич
Везде система,достали со своей системой!!!
Не скажи, кустарная система Автомобилиста пересистемила системную систему Сиятельного Ротенберга. Да как они посмели !
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+3
Ответ sd4fmwrvz8
Какая там организация?никакой там нет спортивной организации и системы,там есть только бабки и Газпром
Согласен и админ ресурс
+2
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+2
А где ротенберг?
+1
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+1
Ответ Андрей Валерьевич
Один руководитель про систему всё талдычит, теперь остальные подхватили.
Значит против самого его сиятельства? Даа, разболталась людишки, непоротое поколение )
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Ответ ROS#
Значит против самого его сиятельства? Даа, разболталась людишки, непоротое поколение )
А то)
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Гранаты у него не той системы
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Ответ ROS#
Не скажи, кустарная система Автомобилиста пересистемила системную систему Сиятельного Ротенберга. Да как они посмели !
Один руководитель про систему всё талдычит, теперь остальные подхватили.
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