Михеев набрал 0+1 с «Калгари» и прервал серию из 10 игр без очков. У него 1 гол в последних 49 матчах

Теги Ванкувер Калгари НХЛ Илья Михеев Хоккей

Илья Михеев набрал 0+1 с «Калгари» и прервал серию из 10 игр без очков.

Форвард «Ванкувера» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (4:1). 

В активе россиянина 31 (11+20) очко в 77 играх в текущем сезоне. На его счету 1 гол в последних 49 играх. 

Сегодня Михеев (12:17, 0:33 – в меньшинстве, «0») нанес 2 броска в створ и 1 мимо.

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2 комментария
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обмен? дом? или перезагрузка в стиле Ничушкина?
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+3
Ответ Александр Филиппов
обмен? дом? или перезагрузка в стиле Ничушкина?
Поздновато для таких перезагрузок, ему в начале следующего сезона уже 30

Но я бы его не списывал совсем, у него то изначально не было какого-то особо большого атакующего потенциала.
Определенный функционал в третьем звене он может продолжать выполнять

А до какого сезона у него контракт?
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