Михеев набрал 0+1 с «Калгари» и прервал серию из 10 игр без очков. У него 1 гол в последних 49 матчах

Илья Михеев набрал 0+1 с «Калгари» и прервал серию из 10 игр без очков.

Форвард « » отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с « » (4:1).

В активе россиянина 31 (11+20) очко в 77 играх в текущем сезоне. На его счету 1 гол в последних 49 играх.

Сегодня Михеев (12:17, 0:33 – в меньшинстве, «0») нанес 2 броска в створ и 1 мимо.