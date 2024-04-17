Михеев набрал 0+1 с «Калгари» и прервал серию из 10 игр без очков. У него 1 гол в последних 49 матчах
Илья Михеев набрал 0+1 с «Калгари» и прервал серию из 10 игр без очков.
Форвард «Ванкувера» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (4:1).
В активе россиянина 31 (11+20) очко в 77 играх в текущем сезоне. На его счету 1 гол в последних 49 играх.
Сегодня Михеев (12:17, 0:33 – в меньшинстве, «0») нанес 2 броска в створ и 1 мимо.
Но я бы его не списывал совсем, у него то изначально не было какого-то особо большого атакующего потенциала.
Определенный функционал в третьем звене он может продолжать выполнять
А до какого сезона у него контракт?