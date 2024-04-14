Кубок Гагарина подняли на Останкинскую башню. Дальше трофей отправится в города команд-финалистов

Кубок Гагарина подняли на смотровую площадку Останкинской телебашни.

11 апреля трофей побывал в Смоленске и Десногорске, 12 апреля его привезли в деревню Клушино – место рождения Юрия Гагарина. Кубок привезли в среднюю школу №1, где учился Гагарин, и Музей первого полета.

Смотровая площадка Останкинской телебашни стала первой остановкой на пути в города, чьи команды примут участие в финале плей-офф.

Кубок практически полностью сделан из серебра 925-й пробы, его вес – 19 кг, высота – 84,5 см. На лицевой стороне выгравированы изображение Гагарина в скафандре и летящая комета, а с другой стороны изображен хоккеист. По кругу украшен маленькими шайбами, на которых гравируются имена команд-победителей.

Финальная серия до четырех побед начнется 18 апреля. « » уже вышел в финал и сыграет с победителем серии « » и « » (3-3).