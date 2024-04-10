Маккиннон впервые в карьере достиг отметки 50 шайб в сезоне НХЛ. Он 6-й игрок «Колорадо» и «Квебека» с таким достижением

Теги рейтинги Колорадо Джо Сакик Милан Гейдук Мишель Гуле Квебек Нэтан Маккиннон Микко Рантанен Хоккей

Нэтан Маккиннон впервые в карьере достиг отметки 50 шайб в сезоне НХЛ.

Форвард «Колорадо» набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (5:2). 

На счету 28-летнего канадца стало 137 (51+86) очков в 79 играх. Он впервые в карьере достиг отметки 50 шайб за сезон. 

Ранее в истории «Эвеланш» и «Квебек Нордикс» такое достижение в актив записали только 5 игроков. 

Это Мишель Гуле (4 раза, в том числе рекорд франшизы – 57 шайб в 80 играх, 1982/83), Джо Сакик (2 раза), Микко Рантанен (1 раз, рекорд для денверской истории франшизы – 55 шайб в 82 играх, 2022/23), Жак Ришар и Милан Гейдук (по 1 разу). 

Маккиннон набрал 3+1 в игре с «Миннесотой» и сократил отставание в гонке бомбардиров – 137 очков против 139 у Кучерова

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1 комментарий
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Если Куч удержится в этой гонке, это будет величайшее достижение, не сравнимое с его предыдущим
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