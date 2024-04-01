Андрей Баландин: «Локомотив» по составу посильнее «Трактора». Челябинцы многое уже сделали в этом сезоне, и это может успокоить некоторых хоккеистов»

Андрей Баландин дал комментарий перед серией между «Локомотивом» и «Трактором».

«Поздравляю челябинских болельщиков с выходом команды в полуфинал. «Трактор» раньше « » обеспечил себе участие в этом раунде и у него было много времени, чтобы восстановить силы.

С одной стороны, это хорошо – есть возможность подлечить микротравмы, провести восстановительные мероприятия. На ряд игроков выпала очень большая нагрузка, в том числе вратаря Зака Фукале. Поэтому такая пауза может пойти на пользу.

Но, с другой стороны, команда находилась на кураже, почувствовала вкус победы, и большой перерыв может повлиять в отрицательную сторону. Может пропасть игровой тонус.

Надо очень тщательно подойти к первым матчам серии, чтобы команда выступила во всеоружии и дала бой.

«Локомотив» – команда сбалансированная, есть и молодые, и опытные игроки. Тренер тоже опытный, уже добивался результата. Но у «Локомотива» была тяжелая семиматчевая серия, и физическое состояние команды неизвестно.

Ждем интересных матчей и хотелось, чтобы «Трактор» нас еще порадовал. Хотя в этом сезоне уже многое сделано, и это тоже может успокоить некоторых хоккеистов.

Но они должны понимать, что такая возможность может представиться лишь раз за карьеру, и результата надо добиваться по максимуму.

По составу «Локомотив» немного посильнее. Но в плей-офф возможно все и «Трактор» уже доказал, что у него есть характер и он может выходить из тяжелых ситуаций. Ждем от команды дальнейших побед», – сказал бывший директор « » Андрей Баландин.