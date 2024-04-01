Шуми Бабаев: «У «Локомотива» нет креатива, они загнаны в условия – смотреть неинтересно. «Трактор» пройдет, если не будет делать ошибок. Это скрытый финал»

Теги Локомотив Трактор Шуми Бабаев КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Шуми Бабаев заявил, что игру «Локомотива» неинтересно смотреть.

Хоккейный агент поделился мыслями перед полуфинальной серией Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором».

«Это будет очень интересная серия, но мне не нравится, как играет «Локомотив», и я считаю, что «Авангард» проиграл только из-за своих ошибок.

Если «Трактор» не будет делать своих ошибок, то я считаю, что они пройдут «Локомотив», но пока игра не началась, понятно, что шансы равны.

Будет мало времени подготовиться физически, Челябинск будет посвежее, посильнее.

Но у «Трактора» большой провал по времени после 4-0 с «Динамо», им тяжело будет вкатиться сразу. Я думаю, первая игра будет для них тяжелой. Думаю, в серии будет шесть матчей.

Чего не хватает «Локомотиву»? Там практически нет креатива. Они загнаны в определенные условия, смотреть их неинтересно. Все одинаковое, ничего не меняется, они линию свою гнут и гнут.

Но им нужен результат, я прекрасно понимаю, на что настроена эта команда. Они уже получили третье место. На сегодняшний день они в медалях.

Но все равно я думаю, что это скрытый финал. Для Челябинска «Локомотив» лучше. Это более удобная команда для них», – сказал агент Шуми Бабаев.

18 комментариев
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Ответ александр красноярский
Трактор не пройдет и вообще трактор проиграет серию 4-0 .
Твои закончили. Отдыхай до сентября.
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Хорошо его Яковлев приложил. Вон как бомбит.
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Бабаев никакой не эксперт . Его пургу невозможно читать
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Глупости. В 1995-м "Нью-Джерси" без ярких индивидуальностей за счет необычной тактики и командной игры (отнюдь не зрелищного шоу) выиграли сой первый КС. По дороге убрав с пути по очереди, на минуточку, Бостон, Питтсбург и Филадельфию. А в финале "Дьяволам" отлился до жути зрелищный Детройт Скотти Боумена с Айзерманом и Федоровым на льду. Напомнить счет финальной серии? 4:0, если что.
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Что за словесный поток нон-стоп против Локомотива? Отталкивающий персонаж. Надеюсь, адекватные хоккеисты не будут у Вас в клиентах.
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Торговец мандаринами рассуждает о хоккее. Бывает.
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Бабаев - агент Заварухина.
Вот и всё.
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Чего шумит Шуми? Ему-то креатива хватает? Одних и тех же втюхивает в разные клубы, да ещё и кочевряжится, обижается, жалуется. Чё-то неинтересно его слушать)))) Как ему свои жизни хоккеисты доверяют?
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Бедный Бабаев, под пытками смотрит...

"...неинтересно..." - Нечем заняться? Иди начисти картошки, полы помой, подъезд подмети! Найди что-то полезнее для души и тела, чем указывать и получать следом указания в ответ...
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Ответ Владимир Бабаев
а что он ему сказал?
Бабки пилить на Локомотиве не даёт.
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Ответ waleri
Глупости. В 1995-м "Нью-Джерси" без ярких индивидуальностей за счет необычной тактики и командной игры (отнюдь не зрелищного шоу) выиграли сой первый КС. По дороге убрав с пути по очереди, на минуточку, Бостон, Питтсбург и Филадельфию. А в финале "Дьяволам" отлился до жути зрелищный Детройт Скотти Боумена с Айзерманом и Федоровым на льду. Напомнить счет финальной серии? 4:0, если что.
Золотые времена :) Бабаеву бы напомнить еще про эру "мертвой шайбы" и "финал кошмаров"-1999. Так нынешний "Локомотив" "Эдмонтоном" начала 1980-х покажется.
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Особенно во второй игре хорошо бились )
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Трактор не пройдет и вообще трактор проиграет серию 4-0 .
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Из всех команд, прошедших первый раунд и вышедших во второй и по окончании второго раунда по забитым шайбам больше всех забили Локомотив и Трактор-по 32 шайбы! Метал-29,Авто-26,Ава-27,Дин-30,СКА-31,Спар-30. Но у Бабая и некоторых "спецов" игра Локомотива скучная. Ну да, ну да.
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Ответ Роман Киреев
Хорошо его Яковлев приложил. Вон как бомбит.
а что он ему сказал?
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Ответ Роман Киреев
Бабки пилить на Локомотиве не даёт.
А Шалунов не его клиент?
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Ответ Роман Киреев
Бабки пилить на Локомотиве не даёт.
понял. Спасибо.
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