Шуми Бабаев: «У «Локомотива» нет креатива, они загнаны в условия – смотреть неинтересно. «Трактор» пройдет, если не будет делать ошибок. Это скрытый финал»

Шуми Бабаев заявил, что игру «Локомотива» неинтересно смотреть.

Хоккейный агент поделился мыслями перед полуфинальной серией Кубка Гагарина между « » и « ».

«Это будет очень интересная серия, но мне не нравится, как играет «Локомотив», и я считаю, что «Авангард» проиграл только из-за своих ошибок.

Если «Трактор» не будет делать своих ошибок, то я считаю, что они пройдут «Локомотив», но пока игра не началась, понятно, что шансы равны.

Будет мало времени подготовиться физически, Челябинск будет посвежее, посильнее.

Но у «Трактора» большой провал по времени после 4-0 с «Динамо», им тяжело будет вкатиться сразу. Я думаю, первая игра будет для них тяжелой. Думаю, в серии будет шесть матчей.

Чего не хватает «Локомотиву»? Там практически нет креатива. Они загнаны в определенные условия, смотреть их неинтересно. Все одинаковое, ничего не меняется, они линию свою гнут и гнут.

Но им нужен результат, я прекрасно понимаю, на что настроена эта команда. Они уже получили третье место. На сегодняшний день они в медалях.

Но все равно я думаю, что это скрытый финал. Для Челябинска «Локомотив» лучше. Это более удобная команда для них», – сказал агент .