Шуми Бабаев: «У «Локомотива» нет креатива, они загнаны в условия – смотреть неинтересно. «Трактор» пройдет, если не будет делать ошибок. Это скрытый финал»
Шуми Бабаев заявил, что игру «Локомотива» неинтересно смотреть.
Хоккейный агент поделился мыслями перед полуфинальной серией Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором».
«Это будет очень интересная серия, но мне не нравится, как играет «Локомотив», и я считаю, что «Авангард» проиграл только из-за своих ошибок.
Если «Трактор» не будет делать своих ошибок, то я считаю, что они пройдут «Локомотив», но пока игра не началась, понятно, что шансы равны.
Будет мало времени подготовиться физически, Челябинск будет посвежее, посильнее.
Но у «Трактора» большой провал по времени после 4-0 с «Динамо», им тяжело будет вкатиться сразу. Я думаю, первая игра будет для них тяжелой. Думаю, в серии будет шесть матчей.
Чего не хватает «Локомотиву»? Там практически нет креатива. Они загнаны в определенные условия, смотреть их неинтересно. Все одинаковое, ничего не меняется, они линию свою гнут и гнут.
Но им нужен результат, я прекрасно понимаю, на что настроена эта команда. Они уже получили третье место. На сегодняшний день они в медалях.
Но все равно я думаю, что это скрытый финал. Для Челябинска «Локомотив» лучше. Это более удобная команда для них», – сказал агент Шуми Бабаев.
Вот и всё.
"...неинтересно..." - Нечем заняться? Иди начисти картошки, полы помой, подъезд подмети! Найди что-то полезнее для души и тела, чем указывать и получать следом указания в ответ...