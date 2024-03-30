Игрок «Херши» Франк о Кузнецове: «Один из самых энергичных и радостных людей, которых я встречал. Мы определенно надеялись на одну игру»

Теги Каролина Вашингтон НХЛ АХЛ Херши Евгений Кузнецов Хоккей

Хоккеист фарм-клуба «Вашингтона» поделился мнением о Евгении Кузнецове.

По ходу этого сезона 31-летнего нападающего обменяли из «Вашингтона» в «Каролину». Незадолго до этого Кузнецов проходил программу помощи игрокам НХЛ. Когда ему снова разрешили тренироваться, клуб отправил Евгения в АХЛ.

«Это был замечательный опыт. Он, наверное, один из самых энергичных и радостных людей, которых я когда-либо встречал.

Видно было, что он счастлив получить еще один шанс продолжить играть, где бы он ни находился. У него был отличный настрой, и с ним было намного веселее, потому что он шутил, а его смех был очень заразительным.

Было здорово, что он был с нами в течение того небольшого времени, которое мы провели [в одной команде].

Мы, конечно, не ожидали, что он надолго задержится в АХЛ, но определенно надеялись на одну игру. Я уверен, что он мог бы проделать несколько чудесных трюков», – сказал нападающий «Херши» Итан Франк.

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4 комментария
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Легенда Херши
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Срочно свитер Кузи под своды арены Херши!
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Определенно, Кузя лучший игрок "Херши" за всю историю.
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