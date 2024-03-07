Роман Ротенберг: «Регулярный чемпионат – один турнир, а плей-офф – другой. Прелесть хоккея. Надеюсь, в футболе тоже будет плей-офф. Так интереснее для всех»

Роман Ротенберг надеется, что в футболе появятся игры плей-офф.

СКА обыграл «Торпедо» (4:1, 3-1) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

– Два сезона повторяются – в прошлом году вы тоже тяжело начинали серию с минским «Динамо» в первом раунде, а потом разыгрались.

– Разные сезоны, разные команды. Могу сказать, что соперники очень сильные. Надо отдать им должное.

Мы три года подряд играли с минским «Динамо» в первом раунде. Провели с ними Суперсерию, когда сборная России играла практически против той же команды. Непросто три года подряд встречаться с одним соперником в плей-офф.

Вы видите это по другим сериям – это сложная задача. Тактически соперник привыкает, перестраивается. Нужно искать изюминки.

С «Торпедо» мы тоже в прошлом году встречались в плей-офф. Ребята понимают, как играть тактически. Очень важно вносить коррективы, менять подходы. Всегда важна тактическая вариативность.

Будем дальше отталкиваться от нашей игры, играть на наших сильных сторонах. В то же время мы всегда можем поменять многие вещи.

Но не будем разглашать детали – впереди долгая дистанция. Готовимся к следующей игре.

А так – конечно, ребята – молодцы. Мы весь год работаем, чтобы иметь возможность добавить, когда нужно, и дожать соперника.

– В прошлом сезоне вы опередили минское «Динамо» более чем на 30 очков в регулярке, но говорите, что они сильный соперник.

– Это отдельные турниры. Регулярный чемпионат – один, а плей-офф – совершено другой. Вы видите это по другим сериям.

Здесь новый турнир, все начинается с чистого листа. Совершенно другой накал борьбы, совершенно другие скорости – это плей-офф.

В этом и есть прелесть хоккея. Надеюсь, в футболе тоже будет плей-офф. Так будет интереснее для всех, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.