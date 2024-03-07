Роман Ротенберг: «Регулярный чемпионат – один турнир, а плей-офф – другой. Прелесть хоккея. Надеюсь, в футболе тоже будет плей-офф. Так интереснее для всех»

Теги СКА Торпедо Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг надеется, что в футболе появятся игры плей-офф.

СКА обыграл «Торпедо» (4:1, 3-1) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

– Два сезона повторяются – в прошлом году вы тоже тяжело начинали серию с минским «Динамо» в первом раунде, а потом разыгрались.

– Разные сезоны, разные команды. Могу сказать, что соперники очень сильные. Надо отдать им должное.

Мы три года подряд играли с минским «Динамо» в первом раунде. Провели с ними Суперсерию, когда сборная России играла практически против той же команды. Непросто три года подряд встречаться с одним соперником в плей-офф.

Вы видите это по другим сериям – это сложная задача. Тактически соперник привыкает, перестраивается. Нужно искать изюминки.

С «Торпедо» мы тоже в прошлом году встречались в плей-офф. Ребята понимают, как играть тактически. Очень важно вносить коррективы, менять подходы. Всегда важна тактическая вариативность.

Будем дальше отталкиваться от нашей игры, играть на наших сильных сторонах. В то же время мы всегда можем поменять многие вещи.

Но не будем разглашать детали – впереди долгая дистанция. Готовимся к следующей игре.

А так – конечно, ребята – молодцы. Мы весь год работаем, чтобы иметь возможность добавить, когда нужно, и дожать соперника.

– В прошлом сезоне вы опередили минское «Динамо» более чем на 30 очков в регулярке, но говорите, что они сильный соперник.

– Это отдельные турниры. Регулярный чемпионат – один, а плей-офф – совершено другой. Вы видите это по другим сериям.

Здесь новый турнир, все начинается с чистого листа. Совершенно другой накал борьбы, совершенно другие скорости – это плей-офф.

В этом и есть прелесть хоккея. Надеюсь, в футболе тоже будет плей-офф. Так будет интереснее для всех, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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34 комментария
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Первая в мире живая нейросеть.
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Ответ Berti
Первая в мире живая нейросеть.
Нейромка!
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Он и в футбол потянулся????!!!!!??? Дайте ему по рукам ,а то у нас главный тренер сборной будет и в хоккее и футболе один и тот же . Страшный сон
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Ты футбол не трогай, там другие твои родственники заправляют. Тебе достался хоккей
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Рома, занимаешься хоккеем?
Вот им и занимайся!
без советчиков обойдёмся!
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Так в футболе есть плей-офф.Это кубки, еврокубки, чемпионат мира, евро. Роман, зачем придумывать велосипед?
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Гиперактивный коуч. Скоро в Зените)))
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Ответ Дмитрий Соболев
Он и в футбол потянулся????!!!!!??? Дайте ему по рукам ,а то у нас главный тренер сборной будет и в хоккее и футболе один и тот же . Страшный сон
Он небось футбольных матчей еще больше чем хоккейных видел
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Айда в футбол. Удаления введешь за один сезон, перекресную плейофф и побьёшь все американские рекорды
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Ответ Витя Малеев
Он небось футбольных матчей еще больше чем хоккейных видел
Ой мужики не дай Бог !!!
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Ага , надо в АПЛ предложение кинуть
Может одумаются
Ыывыы
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впереди долгая дистанция. Какая долгая дистанция? Впереди 3 поражения от Торпедо.
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Дайте ему селедки... .
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Не приведи Господь Романа Борисовича ещё и в футболе увидеть, после того, как наиграется в хоккей...
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Уже зашел на футбольную поляну . Какой амбициозный молодой человек
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Великий тренер
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Ром, давай в футбол то не лезь? Хотя Зенит можно совмещать наверное со Ска, клоунада должна продолжаться.
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8 из высшей + 6 из средней + 2 из низшей - за победу в РПЛ, остальные в это время - кто в какой лиге стартует в следующем сезоне.
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Ответ Дмитрий Соболев
Он и в футбол потянулся????!!!!!??? Дайте ему по рукам ,а то у нас главный тренер сборной будет и в хоккее и футболе один и тот же . Страшный сон
Пусть зенит возглавит
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Это конечно его мнение и тд, только зачем это публиковать
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Ответ Bonnd
Так в футболе есть плей-офф.Это кубки, еврокубки, чемпионат мира, евро. Роман, зачем придумывать велосипед?
Перечисленные вами турниры нам не светят ещё очень долго . Футбольный плэй офф по ротену - это импортозамещение
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Лучше бы в футболе и хоккее никогда не было Ротенбергов.
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В футболе есть плей-офф, называется Кубок России. В очередной раз находится кто-то, кто не понимает, что футбол этим и уникален, чемпионат основа, а не плей-офф после его завершения.
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Ответ Дмитрий Соболев
Он и в футбол потянулся????!!!!!??? Дайте ему по рукам ,а то у нас главный тренер сборной будет и в хоккее и футболе один и тот же . Страшный сон
По футболу в их семье больше Брат-2
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Нужно его обязательно в Зенит вместо Семака. Видно что очень одаренный тренер
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В футболе итак есть плей-офф в еврокубках и чемпионатах мира и Европы. А если речь идёт о плей-офф, в котором нужно играть до четырёх побед, как в хоккее, то ни одна футбольная команда галактики не способна проводить матчи через день)))
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Составы осталась сравнить, чтобы хоть как то приблизиться к истине. Завтра твой день, твой папа сделал все, чтобы ты было счастливо.
Чтобы это чудо подольше в Питере осталось. Иозе (в девичестве) Малина.
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Роман Блаженный 2024!
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Я ЗА плей-офф во всех игровых видах спорта. это Круто. Но Ротенберг своим заявлением меня дискредитирует
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Ой, блин, заткнись уже, как же ты достал
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