Ротенберг о вопросе про малину: «Это Comedy Club? Хорошая шутка хороша один раз. Во второй раз уже не работает»

Теги СКА Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг ответил на вопрос про малину после победы над «Торпедо».

СКА выиграл со счетом 5:2 в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина и ведет 2-1 в серии.

– Обе команды сыграли с огоньком. Хочу поблагодарить наших ребят – выполнили задание, сыграли друг за друга, дружно победили.

Это всего лишь одна игра, серия продолжается. Готовимся к следующему матчу. Есть над чем работать.

Игорь Ларионов ел малину 9 октября 2022 года – вы недавно об этом узнали, или это та редкая малина, эффект от которой наступает через полтора года?

– Это Comedy Club у нас сегодня? Хорошая шутка хороша один раз. Во второй раз уже не работает. Больше комментариев у меня нет.

– Вы сказали, что обе команды играли с огоньком. Имеете в виду эмоции и страсть или что-то другое?

– Я имею в виду, что ребята вышли с огромным желанием сыграть друг за друга.

Огонек всегда нужен – в жизни тоже. Нужно жить с огоньком и играть с огоньком. Продолжаем работать. У нас все впереди.

Хочу отметить соперника – сильная, быстрая команда. Мы перестроились, будем думать дальше, делать те вещи, которых соперник от нас не ожидает. Продолжаем работать.

– Под перестройкой вы поднимаете простоту? Первые два гола получились не самыми эстетичными – после набросов от синей.

– У нас же здесь не фигурное катание, а хоккей. Главное – шайба в воротах. Все, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Что за специальную малину использует «Торпедо»? Клуб показал ее на матче против СКА – вообще везде

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31 комментарий
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Роман «системный подонoк» Ротенберг
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Тогда почему ты до сих пор тренер? Пошутили и хватит.
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Comedy Club - это ты в хоккее.
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Только Роману можно шутить одной и той же шуткой многократно.
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Ответ Aleksandr Danilov
Вопрос на полном серьезе: если Роман берет Кубок, о чем это будет говорить? Что все остальные тренера физруки?
Скорее не Йозе , а длинная скамейка и тренерский штаб, а он так - фуфло.
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Шутка один раз? Ну про систему то число сказанного -просто космическое)))))
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Так себе шутка была в Питере… Может понял, что не туда понесло? А в Нагорном с малиной все хорошо, всем понравилось! СКА с победой, но это только третий матч, ничего еще не кончилось!
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Когда нибудь Питер переименуют Санкт-Ротенбург.
А что ! По блату можно всё! Особенно за заслуги
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Одна шутка уже третий сезон работает
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То ли дело "Смехопанорама" (или даже "Аншлаг") на бездонной арене.
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Ответ Кирилл Дубасов
Он хороший ген менеджер, тем более с таким ресурсом. Но тренер конечно из него как из меня, я тоже 800 матчей НХЛ посмотрел
Хороший генменеджер? Это шутка такая надеюсь?
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Рома-огонёк)
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Вопрос на полном серьезе: если Роман берет Кубок, о чем это будет говорить? Что все остальные тренера физруки?
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На обложку мартовского "Огонька" Рому!
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Не знай, мы про систему ржем постоянно!
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Вот насколько не принимаю Ромку, но что-то и правда с малиной перебор от журналюг...
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а что за тема с малиной?
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>У нас же здесь не фигурное катание, а хоккей. Главное – шайба в воротах. Все

Это та самая знаменитая система Ротенберга?
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Калинки-малинки - системны вечеринки.
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А нормально Рома отшил журналиста-тролля. Кстати, это с Матч-тв корреспондент такой оригинальный.
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А вот хорошее нытье каждый раз как новое, да, Роман?
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Рома "Барбос" Марино
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Ответ Артём Галаев
Тогда почему ты до сих пор тренер? Пошутили и хватит.
Браво)
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Ответ Aleksandr Danilov
Вопрос на полном серьезе: если Роман берет Кубок, о чем это будет говорить? Что все остальные тренера физруки?
С языка снял! Смотрю ЛЧ торможу c реакцией! Но будет интересно как переключатся то если СКА возьмёт трофей? Скажут,- подонок Ротенберг всех купил?:) Или Пу так велел? :)
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Ответ Aleksandr Danilov
Вопрос на полном серьезе: если Роман берет Кубок, о чем это будет говорить? Что все остальные тренера физруки?
Почему же. Вот например, Байден видно, старик, маразматик, а во главе ведущей страны мира. С огромной экономикой и ВПК. Это просто говорит о том, что всё это делается без его особого влияния другими людьми. 🤷🏿‍♂️
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