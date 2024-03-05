Ротенберг о вопросе про малину: «Это Comedy Club? Хорошая шутка хороша один раз. Во второй раз уже не работает»

Роман Ротенберг ответил на вопрос про малину после победы над «Торпедо».

СКА выиграл со счетом 5:2 в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина и ведет 2-1 в серии.

– Обе команды сыграли с огоньком. Хочу поблагодарить наших ребят – выполнили задание, сыграли друг за друга, дружно победили.

Это всего лишь одна игра, серия продолжается. Готовимся к следующему матчу. Есть над чем работать.

– ел малину 9 октября 2022 года – вы недавно об этом узнали, или это та редкая малина, эффект от которой наступает через полтора года?

– Это Comedy Club у нас сегодня? Хорошая шутка хороша один раз. Во второй раз уже не работает. Больше комментариев у меня нет.

– Вы сказали, что обе команды играли с огоньком. Имеете в виду эмоции и страсть или что-то другое?

– Я имею в виду, что ребята вышли с огромным желанием сыграть друг за друга.

Огонек всегда нужен – в жизни тоже. Нужно жить с огоньком и играть с огоньком. Продолжаем работать. У нас все впереди.

Хочу отметить соперника – сильная, быстрая команда. Мы перестроились, будем думать дальше, делать те вещи, которых соперник от нас не ожидает. Продолжаем работать.

– Под перестройкой вы поднимаете простоту? Первые два гола получились не самыми эстетичными – после набросов от синей.

– У нас же здесь не фигурное катание, а хоккей. Главное – шайба в воротах. Все, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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