Мозякин о том, что «Металлург» делает ставку на молодежь: «Разин всегда продвигал такую политику. Ребята доказывают, что им не просто так доверяют»

Сергей Мозякин высказался о работе в тренерском штабе «Металлурга».

– Вы в этом сезоне встали на лавку в « ». Уже привыкли к роли тренера?

– Перед тем, как войти в штаб, мы общались с тренерами и руководством. Это было общее решение. В первую очередь, я спрашивал мнение главного тренера. Что это не какой-то непонятный шаг, все было сделано коллективно.

Да, поначалу для меня все было в новинку. Спасибо ребятам в команде и в тренерском штабе, они мне помогают и что-то объясняют.

В плане подготовки ничего не изменилось. Я бы сказал, что помогаю Юрию Викторовичу Трубачеву заниматься тем, чем он и занимался.

– «Металлург» в этом сезоне активно делает ставку на молодежь. А вы в клубе как раз отвечаете за развитие молодых.

– Андрей Владимирович Разин всегда продвигал такую политику – и в Череповце, и до этого. Он много доверял молодежи, и «Металлург» тоже не стал исключением. Он и в начале сезона говорил, что играть будут сильнейшие.

Если молодой парень показывает больше желания, и у него на льду все получается – почему же не сделать на него ставку? Я только за, и ребята доказывают, что им не просто так доверяют, – сказал .