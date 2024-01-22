Кривокрасов про 1:3 от «Трактора»: «Иногда вратари должны выручать, когда мы бьемся за каждое очко. Как «Сибирь» играла – нужно продолжать в таком же духе, и победы придут»

Теги Сибирь Трактор Сергей Кривокрасов КХЛ Денис Костин Хоккей

Сергей Кривокрасов прокомментировал поражение от «Трактора».

«Сибирь» уступила со счетом 1:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– По содержанию матч был быстрый, агрессивный. Считаю, что обе команды показали быстрый хоккей. Игра могла пойти и туда, и сюда.

Эти ошибки в концовке первого периода нас подкосили, пропустили две нелепых шайбы. По самоотдаче вопросов нет. Парни отдали все силы.

– В первом периоде команда начала достаточно уверенно, а потом что-то пошло не так. Что пошло не так?

– Не сказал бы, что что-то пошло не так. Все получалось. У нас были хорошие голевые моменты, просто не реализовали. Моменты были.

Но выигрывает тот, кто забивает больше, поэтому здесь мы оказались на другой стороне.

– Не было такого ощущения, что «Сибирь» сегодня выглядела лучше? Но Фукале все поймал, а Денис Костин пропустил необязательные шайбы.

– Повторюсь, что второй гол и третий… Не хочу винить вратаря, но мы должны в целом играть лучше в обороне.

Но иногда вратари тоже должны выручать в матчах, когда мы бьемся за каждое очко.

– Какая сейчас атмосфера в команде после потери четырех очков и трех поражений подряд?

– Мы профессионалы. Понимаем, что нужно идти дальше. Еще играть 14 матчей, нельзя опускать руки.

Как мы играли – нужно продолжать в таком же духе и победы придут. Дело времени. Я рад за команду. Хочется, чтобы это было раньше, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов.

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Сегодня Сибирь не заслуживала поражения хотя бы в основное время Но не всегда счёт по игре
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