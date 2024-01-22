Волков об атмосфере на трибунах в Минске: «Даже лучше, чем в Питере. Там люди просто сидят и смотрят – похоже на театр»
Александр Волков считает, что в Минске болеют лучше, чем в Санкт-Петербурге.
– Как вам живется в Минске после Санкт-Петербурга и США?
– Все отлично. Отличный город, отличная организация в клубе, отличный тренерский штаб. Всё очень нравится.
– Атмосфера на трибунах вам как?
– Отличная.
– Примерно как в Питере?
– Даже лучше, чем в Питере.
– А в каком плане?
– Во-первых, болельщиков больше. Вместимость арены в Минске больше, чем той, на которой я за СКА играл. Соответственно, и более шумно. В целом просто атмосфера другая. Все подскакивают с мест в Минске, активно болеют, эмоционально. В Питере немножко по-другому. Там люди просто сидят и смотрят.
– Как в театре?
– Да, что-то похожее. А в Минске люди именно болеют за хоккей. Все-таки это единственный клуб в Беларуси, играющий в КХЛ. Со всей страны люди приезжают – это немножко другое, когда тебя поддерживают и в городе, и во всей стране. В этом, считаю, есть разница, – сказал форвард минского «Динамо».