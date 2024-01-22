Волков об атмосфере на трибунах в Минске: «Даже лучше, чем в Питере. Там люди просто сидят и смотрят – похоже на театр»

Теги СКА болельщики Динамо Минск КХЛ Ледовый дворец (Санкт-Петербург) Минск-Арена Александр Волков Хоккей

Александр Волков считает, что в Минске болеют лучше, чем в Санкт-Петербурге.

– Как вам живется в Минске после Санкт-Петербурга и США?

– Все отлично. Отличный город, отличная организация в клубе, отличный тренерский штаб. Всё очень нравится.

– Атмосфера на трибунах вам как?

– Отличная.

– Примерно как в Питере?

– Даже лучше, чем в Питере.

– А в каком плане?

– Во-первых, болельщиков больше. Вместимость арены в Минске больше, чем той, на которой я за СКА играл. Соответственно, и более шумно. В целом просто атмосфера другая. Все подскакивают с мест в Минске, активно болеют, эмоционально. В Питере немножко по-другому. Там люди просто сидят и смотрят.

– Как в театре?

– Да, что-то похожее. А в Минске люди именно болеют за хоккей. Все-таки это единственный клуб в Беларуси, играющий в КХЛ. Со всей страны люди приезжают – это немножко другое, когда тебя поддерживают и в городе, и во всей стране. В этом, считаю, есть разница, – сказал форвард минского «Динамо». 

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9 комментариев
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ну в Питере одна трибуна это заслуженные вытираны, строчащие письма по указаке, вторая трибуна - резервный состав ска
+23
-1
+22
В Питере на трибуны ходят по разнарядке , иногда за доплату. Так что и итог такой.
+9
-1
+8
Ответ Tosha NeoN
ну в Питере одна трибуна это заслуженные вытираны, строчащие письма по указаке, вторая трибуна - резервный состав ска
Хорош!
+3
0
+3
Был я не раз на хоккее в Минске. Кроме хорового скандирования Ди-на-мо!!! никакой разницы. В любом городе болельщики +/- одинаковые. Культуры активного больницы в России нет нигде. Разве что Уфа с Новосибирском чуть выделяются
+3
-1
+2
зачем про ску говорить там всё итак давно понятно клуб цирк шапито
+1
-1
0
Ответ ЗлойМайор
В Питере на трибуны ходят по разнарядке , иногда за доплату. Так что и итог такой.
Да ты бы сразу написал, что в Питере болельщиков на автозаках свозят на игры и под дулом автомата загоняют на трибуны.
+1
-1
0
Ответ Tosha NeoN
ну в Питере одна трибуна это заслуженные вытираны, строчащие письма по указаке, вторая трибуна - резервный состав ска
Сразу видно, что ни на одной игре в Ледовом ты не был.
+1
-1
0
Ответ Сергей Сибирь
зачем про ску говорить там всё итак давно понятно клуб цирк шапито
да да) всем бы такую посещаемость и организацию досуга для болельщиков как в СКА.
+1
-1
0
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