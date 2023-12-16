Медведев пообещал решить проблему с температурой для зрителей на арене СКА

Теги СКА болельщики Александр Медведев КХЛ Ледовый дворец (Санкт-Петербург) Р-Спорт Хоккей

В СКА пообещали решить проблему с температурой для зрителей на арене.

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что в ближайшее время клуб решит вопрос с низкой температурой внутри арены Ледового дворца, где команда проводит домашние матчи в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Это связано с обеспечением льда. Невозможно дифференцировать температуру, чтобы она рядом со льдом была такой, как сейчас.

Уверен, что инженерно-технический вопрос будет решен, мы добьемся возвращения комфортной температуры для зрителей», – сказал Медведев.

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2 комментария
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Всех зрителей на второй ярус пересадят
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На футбольную пересадите их, мест хватит
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