Медведев пообещал решить проблему с температурой для зрителей на арене СКА

В СКА пообещали решить проблему с температурой для зрителей на арене.

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что в ближайшее время клуб решит вопрос с низкой температурой внутри арены Ледового дворца, где команда проводит домашние матчи в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Это связано с обеспечением льда. Невозможно дифференцировать температуру, чтобы она рядом со льдом была такой, как сейчас.

Уверен, что инженерно-технический вопрос будет решен, мы добьемся возвращения комфортной температуры для зрителей», – сказал Медведев.