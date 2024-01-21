Павелски вышел на 5-е место среди уроженцев США по голам в НХЛ, догнав Лафонтена

Теги Даллас Кит Ткачак Майк Модано Джереми Реник Джо Павелски НХЛ Джо Маллен Пэт Лафонтен Хоккей

Джо Павелски вышел на 5-е место среди уроженцев США по голам в НХЛ.

Нападающий «Далласа» забросил шайбу в матче с «Нью-Джерси» (6:2).

Теперь на счету 39-летнего Джо Павелски 1041 (468+573) очко в 1295 играх в НХЛ.

Он повторил достижение Пэта Лафонтена (468 шайб), разделив с ним пятое место среди уроженцев США по голам в истории НХЛ.

Четвертое место занимает Джо Маллен (502), третье – Джереми Реник (513), второе – Кит Ткачак (538). Рекордсмен – Майк Модано (561).

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19 комментариев
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Лафонтен классный игрок был
+8
0
+8
Ответ Splin
Лафонтен классный игрок был
Если бы не сотрясы, был бы где-то в компании Мессье и Айзермана
+7
-1
+6
Ответ Splin
Лафонтен классный игрок был
Любимый игрок святого Рика Дженнерета. Лалалафонтеееен!
+2
0
+2
Ответ Booligan
Он мексиканец
То-то и йyx, шта мексиканец.
+2
0
+2
У Павелски даже 500 нет? Странно, что некоторые ставят его в ровень с Овечкиным
+7
-6
+1
А Маллену до 25 лет тупо не давали играть в НХЛ
+2
-1
+1
Ответ Direct free kick
Лафонтэн это умевший почти всё в атаке художник. Иосиф Павельски даже не ремесленник, гастер из пустыни, которому поют дифирамбы хейтеры реально великих игроков
Умный игрок был
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Удивительно, но 600 так никто из американцев и не выбил. Вся надежда на усача.
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Вот что значит, человек- профессионал своего дела, несмотря на возраст! Талант средний, но сам большой трудяга!!!👍
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Пэт Лафонтэн в своё время конечно был потрясающим игроком, в Баффало феерил, мастерюга.
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Ответ dalmolchun
У Павелски даже 500 нет? Странно, что некоторые ставят его в ровень с Овечкиным
Комментарий удален пользователем
Ответ Booligan
Если бы не сотрясы, был бы где-то в компании Мессье и Айзермана
Вполне вероятно
+2
-2
0
Ответ Splin
Лафонтен классный игрок был
Лафонтэн это умевший почти всё в атаке художник.
Иосиф Павельски даже не ремесленник, гастер из пустыни, которому поют дифирамбы хейтеры реально великих игроков
+1
-1
0
Ответ Direct free kick
Лафонтэн это умевший почти всё в атаке художник. Иосиф Павельски даже не ремесленник, гастер из пустыни, которому поют дифирамбы хейтеры реально великих игроков
Ну ладно, Вельский реально хорош на пятаке и в забивании мусорных голов. Сисарелли номер два, тот вообще 600 выбил вроде
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