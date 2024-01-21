Павелски вышел на 5-е место среди уроженцев США по голам в НХЛ, догнав Лафонтена

Джо Павелски вышел на 5-е место среди уроженцев США по голам в НХЛ.

Нападающий « » забросил шайбу в матче с «Нью-Джерси» (6:2).

Теперь на счету 39-летнего 1041 (468+573) очко в 1295 играх в .

Он повторил достижение (468 шайб), разделив с ним пятое место среди уроженцев США по голам в истории НХЛ.

Четвертое место занимает (502), третье – Джереми Реник (513), второе – Кит Ткачак (538). Рекордсмен – Майк Модано (561).