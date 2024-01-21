Йоси вышел на 1-е место в истории «Нэшвилла» по голам среди защитников, обойдя Уэбера

Роман Йоси вышел на первое место по голам среди защитников в истории «Нэшвилла».

33-летний хоккеист набрал 2 (1+1) балла в матче против «Аризоны» (2:3).

Теперь на счету 641 (167+474) очко в 873 играх в регулярных чемпионатах .

Он превзошел достижение (166 шайб) и вышел на единоличное первое место по голам среди защитников в истории « ».

Йоси также вышел на чистое третье место в списке лучших снайперов в истории клуба, обойдя Уэбера.

Второе место занимает экс-нападающий Дэвид Легуонд (210). Рекордсмен – форвард (261).