Йоси вышел на 1-е место в истории «Нэшвилла» по голам среди защитников, обойдя Уэбера
Роман Йоси вышел на первое место по голам среди защитников в истории «Нэшвилла».
33-летний хоккеист набрал 2 (1+1) балла в матче против «Аризоны» (2:3).
Теперь на счету Романа Йоси 641 (167+474) очко в 873 играх в регулярных чемпионатах НХЛ.
Он превзошел достижение Ши Уэбера (166 шайб) и вышел на единоличное первое место по голам среди защитников в истории «Нэшвилла».
Йоси также вышел на чистое третье место в списке лучших снайперов в истории клуба, обойдя Уэбера.
Второе место занимает экс-нападающий Дэвид Легуонд (210). Рекордсмен – форвард Филип Форсберг (261).