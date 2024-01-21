Йоси вышел на 1-е место в истории «Нэшвилла» по голам среди защитников, обойдя Уэбера

Теги рейтинги Нэшвилл Ши Уэбер Дэвид Легуонд НХЛ рекорды Роман Йоси Филип Форсберг Хоккей

Роман Йоси вышел на первое место по голам среди защитников в истории «Нэшвилла».

33-летний хоккеист набрал 2 (1+1) балла в матче против «Аризоны» (2:3).

Теперь на счету Романа Йоси 641 (167+474) очко в 873 играх в регулярных чемпионатах НХЛ.

Он превзошел достижение Ши Уэбера (166 шайб) и вышел на единоличное первое место по голам среди защитников в истории «Нэшвилла».

Йоси также вышел на чистое третье место в списке лучших снайперов в истории клуба, обойдя Уэбера.

Второе место занимает экс-нападающий Дэвид Легуонд (210). Рекордсмен – форвард Филип Форсберг (261).

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