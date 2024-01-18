Каменев о разнице между ЦСКА и СКА: «Первое – это доверие. Второе – меня поставили с ребятами, которые умеют играть в хоккей, могут забить и отдать»

Теги ЦСКА СКА Нэшвилл Колорадо НХЛ Валерий Брагин КХЛ Евгений Корешков Владислав Каменев Хоккей

Владислав Каменев высказался касательно возвращения в Россию из НХЛ.

– Расскажите о дебюте в НХЛ.

– В «Нэшвилле» получилось всего два матча сыграть. Меня обменяли в «Колорадо», и в первой же игре я получил травму: неудачно попал под силовой и сломал руку. В результате выбыл на полгода – почти на весь сезон. Когда вернулся, сыграл, кажется, три матча, и регулярный чемпионат закончился. А в плей-офф уже не играл. 

В следующем сезоне я провел около 25 встреч, сначала все было нормально, но еще одну травму получил. И опять пропустил почти столько же – еще один сезон прошел мимо меня. Получилось, что только в третьем сезоне удалось поиграть. Но, опять же, пока не началась пандемия.

– Тогда вы решили вернуться в Россию?

– Если бы у меня был шанс поиграть выше четвертого звена, то, скорее всего, остался бы. Но даже когда у ребят из высших звеньев были травмы, меня все равно не поднимали. К тому же просто хотелось в хоккей нормально поиграть, поэтому решил вернуться обратно.

Валерий Николаевич Брагин звонил, звал в СКА. В Питере не все получилось, но опыт, который я получил, тоже важен. Да и именно во время выступления за СКА со мной на связь вышел на связь Евгений Геннадиевич Корешков и позвал в Москву. В свое время он в меня так же поверил, когда в «Стальные лисы» взял.

– Разница между СКА и ЦСКА большая?

– Первое – это доверие. Когда хоккеист его чувствует, это сказывается. Он знает: если совершит ошибку, его не посадят на лавку. Наоборот, либо подскажут, либо… На самом деле, каждый игрок понимает, как и где он ошибся, если ему подсказать и дать шанс исправиться, то, скорее всего, он это сделает.

Конечно, есть такие, кто не понимает ни с первого раза, ни со второго, ни с третьего. Им бесполезно что-то объяснять, но, слава богу, таких немного.

Второе – меня поставили с ребятами, которые умеют играть в хоккей, могут забить и отдать. До ЦСКА у меня таких партнеров почти не было, – сказал нападающий московского клуба Владислав Каменев.

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10 комментариев
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против системы пошел
+13
-2
+11
Один из лучших игроком того молодежного ЧМ , думал станет звездой , а он даже в кхл никто , года 3 ничего о нем не слышал, очень жаль….😞
+3
0
+3
получается посадили на систему, а он соскочил?
+1
0
+1
то-есть другие ребята в команде вообще ничего не могут
+1
0
+1
Ответ Павел Гаврош
то-есть другие ребята в команде вообще ничего не могут
дак только он и может
+1
0
+1
Да? А посмотреть лично более 800 матчей КХЛ они могут?
0
0
0
мда уж
ну и чушь сморозил
+2
-2
0
Почему такого безрезультативного игрока переподписывают по сезону на пару лет за 75 лямов? Цска просто отжигает.
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То есть раньше он играл только с теми, кто в хоккей играть не умеет? Это скольких же он коллег так (обо..) "похвалил"?
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Ответ ЧакЧак
против системы пошел
Не, просто незакрытый гештальт)
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