Владислав Каменев высказался касательно возвращения в Россию из НХЛ.

– Расскажите о дебюте в НХЛ.

– В «Нэшвилле» получилось всего два матча сыграть. Меня обменяли в «Колорадо», и в первой же игре я получил травму: неудачно попал под силовой и сломал руку. В результате выбыл на полгода – почти на весь сезон. Когда вернулся, сыграл, кажется, три матча, и регулярный чемпионат закончился. А в плей-офф уже не играл.

В следующем сезоне я провел около 25 встреч, сначала все было нормально, но еще одну травму получил. И опять пропустил почти столько же – еще один сезон прошел мимо меня. Получилось, что только в третьем сезоне удалось поиграть. Но, опять же, пока не началась пандемия.

– Тогда вы решили вернуться в Россию?

– Если бы у меня был шанс поиграть выше четвертого звена, то, скорее всего, остался бы. Но даже когда у ребят из высших звеньев были травмы, меня все равно не поднимали. К тому же просто хотелось в хоккей нормально поиграть, поэтому решил вернуться обратно.

Валерий Николаевич Брагин звонил, звал в СКА. В Питере не все получилось, но опыт, который я получил, тоже важен. Да и именно во время выступления за СКА со мной на связь вышел на связь Евгений Геннадиевич Корешков и позвал в Москву. В свое время он в меня так же поверил, когда в «Стальные лисы» взял.

– Разница между СКА и ЦСКА большая?

– Первое – это доверие. Когда хоккеист его чувствует, это сказывается. Он знает: если совершит ошибку, его не посадят на лавку. Наоборот, либо подскажут, либо… На самом деле, каждый игрок понимает, как и где он ошибся, если ему подсказать и дать шанс исправиться, то, скорее всего, он это сделает.

Конечно, есть такие, кто не понимает ни с первого раза, ни со второго, ни с третьего. Им бесполезно что-то объяснять, но, слава богу, таких немного.

Второе – меня поставили с ребятами, которые умеют играть в хоккей, могут забить и отдать. До ЦСКА у меня таких партнеров почти не было, – сказал нападающий московского клуба Владислав Каменев.