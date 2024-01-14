Макдэвид продлил серию игр с очками до 10 в день своего 27-летия. Он занимает 4-е место в истории НХЛ по баллам до 27 лет

Коннор Макдэвид сделал передачу в день своего 27-летия.

Капитан « » ассистировал Эвану Бушару в овертайме матча с « » (2:1 ОТ) в регулярном чемпионате .

В день игры канадцу исполнилось 27 лет. В его активе 907 (319+588) очков в 606 играх в лиге.

По очкам в возрасте до 27 лет (906 в 605 играх) Макдэвид занимает 4-е место в истории НХЛ.

Больше баллов к 27 годам набрали только 3 игрока – (1606 в 670 играх, 573+1033), (1014 в 517, 408+606) и Дэйл Хаверчак (929 в 713, 379+550).

Добавим, что сегодня Макдэвид продлил результативную серию до 10 игр. Всего в сезоне у него 57 (16+41) баллов в 47 играх. Он делит шестое место в гонке бомбардиров.