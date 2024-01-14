Макдэвид продлил серию игр с очками до 10 в день своего 27-летия. Он занимает 4-е место в истории НХЛ по баллам до 27 лет

Теги рейтинги Монреаль Эдмонтон Марио Лемье Уэйн Гретцки НХЛ Дэйл Хаверчак Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид сделал передачу в день своего 27-летия.

Капитан «Эдмонтона» ассистировал Эвану Бушару в овертайме матча с «Монреалем» (2:1 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ

В день игры канадцу исполнилось 27 лет. В его активе 907 (319+588) очков в 606 играх в лиге. 

По очкам в возрасте до 27 лет (906 в 605 играх) Макдэвид занимает 4-е место в истории НХЛ.

Больше баллов к 27 годам набрали только 3 игрока – Уэйн Гретцки (1606 в 670 играх, 573+1033), Марио Лемье (1014 в 517, 408+606) и Дэйл Хаверчак (929 в 713, 379+550). 

Добавим, что сегодня Макдэвид продлил результативную серию до 10 игр. Всего в сезоне у него 57 (16+41) баллов в 47 играх. Он делит шестое место в гонке бомбардиров

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