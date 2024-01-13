Кудашов о 6:1 с «Торпедо»: «Игра удалась по всем показателям. Полный стадион, красивые голы, быстрые скорости, силовая борьба – все, что нужно»
Алексей Кудашов прокомментировал крупную победу над «Торпедо» (6:1).
– Игра удалась по всем показателям. И полный стадион был, где у болельщиков была своя дуэль, и у нас своя дуэль. Красивые голы, быстрые скорости, силовая борьба – было все, что нужно.
– Почему были уверены, что сегодня все будет хорошо?
– Знаете, всему наступает начало и конец. Мы тоже смотрим, как кто играет. Я видел, что уже в прошлых играх все где-то было рядышком. Другими словами, подбираешь ключи. Тем более, что, играя дома, я был уверен, что ребята при полном стадионе выйдут.
– Что-то подсмотрели у ЦСКА из их матча с «Торпедо»?
– Не буду вас обманывать, я даже не видел игру ЦСКА. Знаю статистику и знаю все, что происходило в ней. Естественно мы следим, анализируем, смотрим, но игра для разбора была совсем другой, не с ЦСКА, – сказал главный тренер московского «Динамо» Кудашов после матча Фонбет чемпионата КХЛ.