Ларионов об 1:6: «Так проигрывать нельзя. Начинать игру с 0:3, 0:4 – не то, что мы хотим. Дело в ментальной подготовке к матчам»

Игорь Ларионов отреагировал на поражение 1:6 от «Динамо» в Фонбет чемпионате КХЛ.

«Команду « » с победой. Хороший матч, хорошее начало. Дали хороший задел на всю игру.

Наша команда приложила усилия, но надо признать, что нам чего-то не хватает. Огромное спасибо болельщикам, которые приехали нас поддержать. Мы перед ними в долгу, так проигрывать нельзя.

Здесь целый комплекс вопросов, которые мы, тренерский штаб и игроки, должны решить. Начинать игру с 0:3, 0:4 – не то, что мы хотим. Дело в ментальной подготовке к матчам. Надо быть готовым к тому, что соперник заряжен, что соперники – серьезные команды.

Здесь у нас есть пища для размышлений, потому что это меня настораживает. Надо покопаться в своих резервах. Но по горячим следам сложно дать конкретный ответ», – сказал главный тренер « » .