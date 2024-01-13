Ларионов об 1:6: «Так проигрывать нельзя. Начинать игру с 0:3, 0:4 – не то, что мы хотим. Дело в ментальной подготовке к матчам»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Динамо Хоккей

Игорь Ларионов отреагировал на поражение 1:6 от «Динамо» в Фонбет чемпионате КХЛ.

«Команду «Динамо» с победой. Хороший матч, хорошее начало. Дали хороший задел на всю игру.

Наша команда приложила усилия, но надо признать, что нам чего-то не хватает. Огромное спасибо болельщикам, которые приехали нас поддержать. Мы перед ними в долгу, так проигрывать нельзя.

Здесь целый комплекс вопросов, которые мы, тренерский штаб и игроки, должны решить. Начинать игру с 0:3, 0:4 – не то, что мы хотим. Дело в ментальной подготовке к матчам. Надо быть готовым к тому, что соперник заряжен, что соперники – серьезные команды.

Здесь у нас есть пища для размышлений, потому что это меня настораживает. Надо покопаться в своих резервах. Но по горячим следам сложно дать конкретный ответ», – сказал главный тренер «Торпедо» Ларионов.

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15 комментариев
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Романтизм улетучился?
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Профессор поправит менталитет молодых парней… А по поводу высказываний отдельных болельщиков Торпедо об уходе Игоря Николаевича хочу сказать следующее: команда молодая, играет в свой хоккей, понимаем что второй сезон всегда сложнее первого, да спады неизбежны и это надо понять и принять…Мы идем на ПЯТОМ месте в дивизионе! Надо просто поддержать команду!
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Ужасная игра была от торпедо.
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похоже надо опять с клубникой на пресс-конференцию, а лучше с шавермой
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Ответ Ярославец75
Романтизм улетучился?
Нет, обычный спад, перед ПО 😎 ну и злопыхателям порадоваться 👌
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На западе очень трудно не попасть в ПО. Поэтому , какая разница с какого места. Вылетать всё-равно в первом раунде.
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Вспоминается цитата из "Джентльменов удачи :
" - А что профессор не приехал?
- Нет, доцент приехал"
))))
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Ответ Александр Невский
Назарова нужно ставить
Лизоблюдов и идиотов ещё в Нижнем не было
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Ответ Александр Невский
Ларионов уходи из Торпедо. Не нужен ты в Торпедо
Тебя забыли спросить! Умник.. ля
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