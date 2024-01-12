Брендан Лайпсик: «Система Станиславского очень популярна в Северной Америке – по ней все актеры учатся. Если мою жену позовут в российское кино, это будет отлично»
Брендан Лайпсик ответил, может ли его супруга принять гражданство России.
Канадский хоккеист СКА указом президента РФ Владимира Путина получил гражданство России.
– Ваша супруга – актриса, которая училась по системе Станиславского. Она не хочет тоже принять российское гражданство? Может быть, сниматься у русских режиссеров.
– Да, система Станиславского очень популярна в Северной Америке, по ней все актеры учатся.
Теперь один российский паспорт в нашей семье есть – может быть, подумаем о втором. Как говорят, в этой теме будем двигаться шаг за шагом.
Главное, что жена любит приезжать в Санкт‑Петербург.
Она тут счастлива, а я рад, что у меня домашние в хорошем настроении. Ну, а если ее в российское кино позовут, это вообще будет отлично, – сказал Брендан Лайпсик.
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