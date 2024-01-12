Брендан Лайпсик: «Система Станиславского очень популярна в Северной Америке – по ней все актеры учатся. Если мою жену позовут в российское кино, это будет отлично»

Теги СКА КХЛ Брендан Лайпсик Матч ТВ кино Хоккей

Брендан Лайпсик ответил, может ли его супруга принять гражданство России.

Канадский хоккеист СКА указом президента РФ Владимира Путина получил гражданство России.

– Ваша супруга – актриса, которая училась по системе Станиславского. Она не хочет тоже принять российское гражданство? Может быть, сниматься у русских режиссеров.

– Да, система Станиславского очень популярна в Северной Америке, по ней все актеры учатся.

Теперь один российский паспорт в нашей семье есть – может быть, подумаем о втором. Как говорят, в этой теме будем двигаться шаг за шагом.

Главное, что жена любит приезжать в Санкт‑Петербург.

Она тут счастлива, а я рад, что у меня домашние в хорошем настроении. Ну, а если ее в российское кино позовут, это вообще будет отлично, – сказал Брендан Лайпсик.

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11 комментариев
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это они еще про систему Ротенберга не слышали
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Это правда, косвенно русские приложили руку к началу голливуда влиянием предреволюционного театра на мировую сцену, пару десятилетий Москва и Петербург задавали тренды, да и напрямую тоже есть влияние, хотя там уже скорее евреи-выходцы из империи поработали в большей степени, как основатели нескольких крупных студий
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Ответ Чемпион Людей
это они еще про систему Ротенберга не слышали
как не слышали?
НХЛ стряпали по конспектам Великого
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в кино для взрослых если только
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Актрис своих навалом, пусть попробует гимнастикой заняться.
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Ленфильм ждет талантливую актриссу
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Ну вообще это чушь собачья, никто в штатах по системе Станиславского не работает)
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Российское кино теперь далеко от Станиславского.
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Ответ Чемпион Людей
это они еще про систему Ротенберга не слышали
А ты то хто? Чучело?
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Ответ Британский шпион
Это правда, косвенно русские приложили руку к началу голливуда влиянием предреволюционного театра на мировую сцену, пару десятилетий Москва и Петербург задавали тренды, да и напрямую тоже есть влияние, хотя там уже скорее евреи-выходцы из империи поработали в большей степени, как основатели нескольких крупных студий
тоже "А поговорить" смотрел?
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