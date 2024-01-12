Брендан Лайпсик: «Система Станиславского очень популярна в Северной Америке – по ней все актеры учатся. Если мою жену позовут в российское кино, это будет отлично»

Брендан Лайпсик ответил, может ли его супруга принять гражданство России.

Канадский хоккеист СКА указом президента РФ Владимира Путина получил гражданство России.

– Ваша супруга – актриса, которая училась по системе Станиславского. Она не хочет тоже принять российское гражданство? Может быть, сниматься у русских режиссеров.

– Да, система Станиславского очень популярна в Северной Америке, по ней все актеры учатся.

Теперь один российский паспорт в нашей семье есть – может быть, подумаем о втором. Как говорят, в этой теме будем двигаться шаг за шагом.

Главное, что жена любит приезжать в Санкт‑Петербург.

Она тут счастлива, а я рад, что у меня домашние в хорошем настроении. Ну, а если ее в российское кино позовут, это вообще будет отлично, – сказал .

СКА сделал канадца русским. Объясняем, что это дает клубу в условиях лимита