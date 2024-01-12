Лайпсик о паспорте РФ: «С пацанами из СКА пойду на ужин – проставлюсь! Икра, бутылочка водки. Что‑то в русском стиле»

Брендан Лайпсик сказал, что хочет проставиться после получения паспорта России.

Канадский хоккеист СКА указом президента РФ Владимира Путина получил гражданство России.

– Когда берешь российское гражданство, как надо проставиться в команде?

– Думаю, что я с пацанами из СКА при первом же удобном случае пойду на ужин. Проставлюсь! Обязательно будет икра, бутылочка водки. Что‑то такое в русском стиле.

– У вас есть репетитор по русскому языку?

– Такого прям учителя у меня нет, чтобы я к нему ходил. Но вот я на телефон поставил специальное приложение, которое помогает мне в коммуникации.

Пытаюсь со всеми на русском общаться. Думаю, что у меня получится подтянуть язык, погрузившись в бытовую сферу. Пришло время узнать русский получше!

– У вас есть мысли купить квартиру в России, чтобы жить на две страны?

– Возможно, хотя такое решение я пока не принял. Может быть, в дальнейшем так и сделаю. Как я сказал, ты не знаешь, что нам будущее готовит.

– Бывший одноклубник по «Вашингтону» вас уже поздравил?

– Нет, Овечкин мне пока не писал. Хотя мы общались пару раз с тех пор, как я подал на гражданство.

Надеюсь, Ови мне еще напишет. Но когда мне дали российский паспорт, то семья и друзья меня поздравляли. Это было приятно, – сказал .

СКА сделал канадца русским. Объясняем, что это дает клубу в условиях лимита