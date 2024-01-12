Лайпсик о паспорте РФ: «С пацанами из СКА пойду на ужин – проставлюсь! Икра, бутылочка водки. Что‑то в русском стиле»

Теги СКА Александр Овечкин КХЛ Брендан Лайпсик Матч ТВ Хоккей

Брендан Лайпсик сказал, что хочет проставиться после получения паспорта России.

Канадский хоккеист СКА указом президента РФ Владимира Путина получил гражданство России.

– Когда берешь российское гражданство, как надо проставиться в команде?

– Думаю, что я с пацанами из СКА при первом же удобном случае пойду на ужин. Проставлюсь! Обязательно будет икра, бутылочка водки. Что‑то такое в русском стиле.

– У вас есть репетитор по русскому языку?

– Такого прям учителя у меня нет, чтобы я к нему ходил. Но вот я на телефон поставил специальное приложение, которое помогает мне в коммуникации.

Пытаюсь со всеми на русском общаться. Думаю, что у меня получится подтянуть язык, погрузившись в бытовую сферу. Пришло время узнать русский получше!

– У вас есть мысли купить квартиру в России, чтобы жить на две страны?

– Возможно, хотя такое решение я пока не принял. Может быть, в дальнейшем так и сделаю. Как я сказал, ты не знаешь, что нам будущее готовит.

– Бывший одноклубник по «Вашингтону» Александр Овечкин вас уже поздравил?

– Нет, Овечкин мне пока не писал. Хотя мы общались пару раз с тех пор, как я подал на гражданство.

Надеюсь, Ови мне еще напишет. Но когда мне дали российский паспорт, то семья и друзья меня поздравляли. Это было приятно, – сказал Брендан Лайпсик.

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11 комментариев
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Бабы, водка, гармонь и лосось (с)
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Ещё можно из пистолетика пострелять и девах в баню заказать
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На балалайке сыграет.
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Недавно в каком-то вечернем обзоре недели сюжетном по зомбоящику случайно услыхал, что в условиях, когда цены на продукты повысились, можно есть…икру, так как она в достатке и цены на нее не повысились: «Те же яйца, только рыбьи» (с). Так что чел 1 день как гражданин, а уже тему сечет, «ешьте пирожные» как одна из главных скреп федерации
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Ответ Ilia Tikhonov
Чтоб каждый русский в таком стиле жил
Бутылка водки 400р,банка икры 400.Что тебе мешает так что то отметить?
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