«Филадельфия» прервала серию из 4 поражений, обыграв «Калгари». Замула набрал 9-е очко в 30-й игре

Защитник «Филадельфии» Егор Замула отдал голевую передачу в матче с «Калгари».

«Флайерс» обыграли «Флэймс» в матче регулярного чемпионата со счетом 3:2.

23-летний россиянин провел на льду 20 минут 25 секунд и отметился результативной передачей, набрав девятое (3+6) очко в 30 матчах текущего сезона.

« » прервала серию из 4 поражений подряд. Команда набрала 46 очков и поднялась на 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции.