Анисимов забросил шайбу в первой игре за полгода – за фарм-клуб «Рейнджерс»
Артем Анисимов забросил шайбу в первом матче за полгода.
35-летний российский форвард отметился голом в АХЛ за фарм-клуб «Рейнджерс» – «Хартфорд» – в игре с «Бриджпортом» (3:2).
Ранее Анисимов заключил с «Хартфордом» пробный контракт.
Перед началом сезона-2023/2024 Артем подписывал пробный контракт с «Детройтом», но клуб отказался от его услуг.
В прошлом сезоне Анисимов играл в АХЛ за «Лихай Вэлли». В 55 матчах регулярки он набрал 36 (19+17) очков.