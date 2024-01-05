Анисимов забросил шайбу в первой игре за полгода – за фарм-клуб «Рейнджерс»

Теги Рейнджерс Артем Анисимов АХЛ Хартфорд Вулф Пэк Бриджпорт Хоккей

Артем Анисимов забросил шайбу в первом матче за полгода.

35-летний российский форвард отметился голом в АХЛ за фарм-клуб «Рейнджерс» – «Хартфорд» – в игре с «Бриджпортом» (3:2). 

Ранее Анисимов заключил с «Хартфордом» пробный контракт.

Перед началом сезона-2023/2024 Артем подписывал пробный контракт с «Детройтом», но клуб отказался от его услуг.

В прошлом сезоне Анисимов играл в АХЛ за «Лихай Вэлли». В 55 матчах регулярки он набрал 36 (19+17) очков.

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