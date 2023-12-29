Генменеджер «Торпедо» про Атанасова: «На наших глазах рождается большая звезда. Ананасомания по стране – это что-то. Помню реакцию болельщиков: «Тот ли это парень, который что-то нам даст?»

Максим Гафуров поделился мыслями о прогрессе в игре Василия Атанасова.

– Насколько ожидали прогресса от Атанасова, и кому первому пришло в голову назвать его «Пайнэппл»?

– Думаю, ответ очевиден – Игорь Николаевич [Ларионов] его так назвал, а история пошла от того, что, когда мы смотрели состав с приходом Игоря Николаевича, Атанасов до этого пришел как раз из «Югры». Игорь Николаевич несколько раз переспросил: «Атанасов? Ананасов?» И вот, с тех пор он запомнил момент.

Насколько ожидали прогресс? Здесь никогда, наверное, нет точного ответа. От двух игроков, скажем следующим образом, ожидали серьезного прогресса в этом году – Вася с лихвой ожидания оправдывает, к сожалению, за двоих. Даже за троих, наверное, но от второго молодого человека тоже хотелось бы больше прогресса. Может быть, он сейчас нас услышит и поймет сам, что это посыл ему.

На долю Васи выпало большое испытание, не часто под сводами дворцов спорта летают ананасы каждый перерыв. Ананасомания по стране – это, наверное, что-то… На наших глазах действительно рождается большая звезда.

Всегда на этом пути появляется много препятствий, к сожалению. Всегда, со всех сторон. И наша задача как клуба – в том числе помочь ему эти препятствия пройти.

Для нас, для меня лично, по крайней мере, это чуть больше, чем просто развитие игрока. Потому что я помню, когда мы забирали его из «Югры» – это был момент, когда в принципе все трансферы хотели остановить.

Я помню, как нас с Александром Валерьевичем [Харламовым], так сказать, напрягали… Что, наверное, это не наш игрок, что-то в таком формате. Что не стоит его брать.

Я помню, как болельщики реагировали в формате: «клуб ВХЛ…», «Тот ли это парень, который что-то нам даст?». Я помню, как тренерский штаб, может быть, сначала удивился, точно ли это игрок под КХЛ, либо пока хоккеист молодежки.

У Васи есть характер, сумасшедший характер. Вот такие, наверное, вещи, помимо таланта, они необходимы.

Сделаем все возможное, чтобы у Васи получилось стать здесь суперзвездой, чтобы он помогал «Торпедо» и золотыми буквами вписал своё имя в историю, – сказал генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров.