Севостьянов о жизни в частном доме: «Лес рядом, можно прогуляться с женой, с собакой. Перезагрузиться. До озера недалеко. Сел на велосипед, доехал – кайф»

Александр Севостьянов поделился впечатлениями от жизни в частном доме.

– Ты живешь за городом, в районе Сысерти. Какие плюсы и минусы загородной жизни?

– Я живу в частном доме, и для меня это было, если честно, приоритетом, когда вставал вопрос жилья. То есть я не смотрел на то, сколько я буду добираться до города. И это не два часа, не полтора, а меньше.

Плюс в том, что я принадлежу сам себе. То есть у меня нет соседей ни справа, ни слева. Понятно, что они есть, но не за стеной.

Я отдыхаю тут, могу в свободное время выйти погулять – у меня лес рядом, где можно прогуляться с собакой, или просто прогуляться с женой. Перезагрузиться, так сказать, обнулить свои мысли.

И если что-то там беспокоит, тревожит летом, то люблю за грибами сходить, до озера тоже тут недалеко, на рыбалку можно съездить. Также вот там сел на велосипед, доехал – кайф. Для меня это огромный плюс, нежели жить в городе.

Конечно, в городе тоже, я считаю, что нужна квартира, но это уже когда будут дети, когда немного постарше будем, – сказал защитник « » .