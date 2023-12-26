Генменеджер «Трактора»: «Дронов усилит нашу линию обороны, поможет в решении поставленных в этом сезоне задач»

Алексей Волков высказался о переходе Григория Дронова в «Трактор».

«В результате обмена с « » мы получаем в свою обойму – защитника с большим опытом игры в и сборной России. Это габаритный хоккеист, находящийся в самом расцвете своей карьеры, обладающий отличным броском и навыком действий в большинстве.

Он, несомненно, усилит линию обороны «Трактора» и поможет команде в решении поставленных в этом сезоне задач.

Также пожелаем успехов Никите Подскребалину. Он доказал, что может играть на уровне КХЛ, но у «Трактора» сегодня есть два ярко выраженных первых номера, поэтому Никите для дальнейшего развития стоит попробовать свои силы в другом клубе», – сказал генеральный менеджер « » .