Алекс Гальченюк: «В России много шикарных городов с отличными болельщиками. Огромная страна, много часовых поясов. Поездка на Дальний Восток поразила»

Алекс Гальченюк поделился впечатлениями от выступления в России.

«Некоторые площадки больше, чем в НХЛ. К ним надо еще чуть адаптироваться, а так ко всему привык уже.

Города еще, конечно, отличаются от американских. Меня поразила наша поездка на Дальний Восток. Вот это для меня было что-то новое (улыбается). Огромная страна, много часовых поясов. Прилетели туда и жили по питерскому времени.

В России много шикарных городов с отличными болельщиками, получаю удовольствие, когда на трибунах аншлаг», – сказал американский форвард СКА Алекс Гальченюк.