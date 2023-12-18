Воробьев о хоккее в России и Канаде: «Там ищут позитив. У нас говорят – почему не попал в пустые? У них – вратарь сыграл здорово. Мы воспитываем нацию, которая должна видеть позитив, а не негатив»

Теги Ванкувер Илья Воробьев НХЛ КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Илья Воробьев высказался о разном восприятии хоккея в России и Канаде.

«Мне понравились многие вещи, многое удивило.

Если говорить глобально, какая вещь мне очень сильно бросилась в глаза – не в «Ванкувере», а в популяризации нашего любимого вида спорта в целом – в Канаде хоккей с утра до вечера, и там во всем ищут позитив. Это очень важно.

У нас говорят – почему игрок не поднял шайбу и не попал в пустые ворота? А в Канаде отмечают, что вратарь сыграл здорово и выручил в последний момент. Это очень бросилось в глаза.

Когда нападающий обыгрывает двух человек, у нас говорят, что защитник неправильно сыграл. А у них говорят, как здорово сыграл форвард.

После пропущенной шайбы у них не показывают тренера команды, которая пропустила.

На мой взгляд, это очень важный аспект, потому что мы, кроме всего остального, воспитываем нацию, фанатов, народ, который должен видеть все в позитиве, а не в негативе», – сказал бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев, прошедший стажировку в «Ванкувере».

12 комментариев
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Потому что они играют и получают удовольствие, а у нас каждая игра преподносится как битва за Москву. Боль и страдание как национальная идея.
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Ответ ivan555navi
Очень важное наблюдение. Посмотрите на РР, он всегда на позитиве. И посмотрите здесь, в комментариях, на его хейтеров и вообще русофобов - сплошной негатив, оскорбление, нытьё. Чем больше выдаёт позитива РР, тем больше тут вываливают негатива.
Интересно, почему критику финского еврея ты называешь русофобией?
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Ответ ivan555navi
Вот, смотри, после холокоста были уничтожено треть евреев. И что они сделали? А они всех, кто хочет считать себя евреем, принимают к себе и население Израиля стремительно растёт. А что делаешь ты? А ты русского человека, живущего в России, работающего в России пыжешься изгнать из страны. И с кем ты останешься? С твоими понятиями ты из России сделаешь пустыню.
тебе минус автоматом.
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Младший брат бросил занятие футболом, потому что тренеры помешаны на победах, каждый матч это битва за Сталинград, никакого креатива нельзя, получается бить шведой как у Куарежмы? нельзя!!! отдай пас назад лучше. и это дети. никакого удовольствия от игры, только стресс и удар по психике, гнобление на тренировках. Думаю в других видах спорта так же у нас.
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Ответ ivan555navi
Очень важное наблюдение. Посмотрите на РР, он всегда на позитиве. И посмотрите здесь, в комментариях, на его хейтеров и вообще русофобов - сплошной негатив, оскорбление, нытьё. Чем больше выдаёт позитива РР, тем больше тут вываливают негатива.
РР на позитиве? да у него что ни событие, так шрам на всю жизнь🤣
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мы воспитываем позитивную нацию, которая по горло в г....
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Ответ Костя Кот
тебе минус автоматом.
А что ещё можно ожидать от бота? Только автоматических действий.
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