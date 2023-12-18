Воробьев о хоккее в России и Канаде: «Там ищут позитив. У нас говорят – почему не попал в пустые? У них – вратарь сыграл здорово. Мы воспитываем нацию, которая должна видеть позитив, а не негатив»

Илья Воробьев высказался о разном восприятии хоккея в России и Канаде.

«Мне понравились многие вещи, многое удивило.

Если говорить глобально, какая вещь мне очень сильно бросилась в глаза – не в «Ванкувере», а в популяризации нашего любимого вида спорта в целом – в Канаде хоккей с утра до вечера, и там во всем ищут позитив. Это очень важно.

У нас говорят – почему игрок не поднял шайбу и не попал в пустые ворота? А в Канаде отмечают, что вратарь сыграл здорово и выручил в последний момент. Это очень бросилось в глаза.

Когда нападающий обыгрывает двух человек, у нас говорят, что защитник неправильно сыграл. А у них говорят, как здорово сыграл форвард.

После пропущенной шайбы у них не показывают тренера команды, которая пропустила.

На мой взгляд, это очень важный аспект, потому что мы, кроме всего остального, воспитываем нацию, фанатов, народ, который должен видеть все в позитиве, а не в негативе», – сказал бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев, прошедший стажировку в « ».