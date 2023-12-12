Коннор Бедард: «Макдэвид – лучший хоккеист мира. То, что он делает каждую смену, – безумие»

Коннор Бедард назвал Коннора Макдэвида лучшим хоккеистом мира.

«Я стараюсь постоянно наблюдать [за Макдэвидом]. Хотелось бы внедрить [в свою игру кое-какие вещи]. Не думаю, что смогу двигаться так быстро, но он лучший хоккеист в мире, и за ним так интересно наблюдать.

То, что он делает каждую смену, – безумие. Люблю наблюдать за ним, люблю смотреть игры с ним. У них с Леоном [Драйзайтлем] неплохая химия, так что наблюдать за ними интересно», – сказал форвард «Чикаго».