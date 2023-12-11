Макдэвид набрал 1+1 с «Нью-Джерси», продлив до 9 серию игр с очками. У него 10+26 в 23 матчах, до топ-3 бомбардиров – 3 балла

Коннор Макдэвид набрал 1+1 с «Нью-Джерси», продлив серию игр с очками до 9.

Капитан « » был признан второй звездой матча против «Девилс» (4:1) в регулярном чемпионате .

Его результативная серия продолжилась до 9 игр (6+17 на отрезке). Всего в сезоне у него стало 36 (10+26) очков в 23 играх.

делит 8-е место в гонке бомбардиров с защитником «Ванкувера» Куинном Хьюзом. При этом отставание от идущего на 3-м месте Давида Пастрняка из «Бостона» составляет 3 балла.