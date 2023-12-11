Макдэвид набрал 1+1 с «Нью-Джерси», продлив до 9 серию игр с очками. У него 10+26 в 23 матчах, до топ-3 бомбардиров – 3 балла

Теги Нью-Джерси Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид набрал 1+1 с «Нью-Джерси», продлив серию игр с очками до 9.

Капитан «Эдмонтона» был признан второй звездой матча против «Девилс» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ

Его результативная серия продолжилась до 9 игр (6+17 на отрезке). Всего в сезоне у него стало 36 (10+26) очков в 23 играх. 

Макдэвид делит 8-е место в гонке бомбардиров с защитником «Ванкувера» Куинном Хьюзом. При этом отставание от идущего на 3-м месте Давида Пастрняка из «Бостона» составляет 3 балла. 

6 комментариев
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Очки в среднем за игру в НХЛ ( вся история ) :
1) Гретцки - 1, 921 ( 2857 очков - 1487 матчей )
2) Лемье - 1, 883 ( 1723 очка - 915 матчей )
3-4) Босси 1, 497 ( 1126 очков - 752 матча )
3-4) МАКДЭВИД - 1, 497 ( 886 очков - 592 матча )
+12
0
+12
Ответ DevilsFan
Дело времени ему выйти на первое место
По факту да
В январе хоть и болею за Куча , но объективно Мак будет на первой строчке
+9
0
+9
Дело времени ему выйти на первое место
+8
0
+8
Ответ Duck Nightingale
Вот Овечкин, бери пример
Уже поздно)))
+5
-1
+4
Вот Овечкин, бери пример
+2
-2
0
Кучеров затащит этот сезон. Мак второй будет. Скриньте.
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