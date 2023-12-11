Гавриков не доиграл матч с «Рейнджерс» из-за травмы нижней части тела. В прошлой игре он получил удар в колено
Владислав Гавриков не смог доиграть матч с «Рейнджерс» из-за травмы.
«Лос-Анджелес» уступил клубу из Нью-Йорка в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ (1:4).
Россиянин провел на льду 6 минут 36 секунд и досрочно покинул площадку из-за травмы нижней части тела. После игры клуб не предоставил информации о состоянии здоровья игрока.
В нынешнем сезоне 28-летний россиянин провел 25 матчей за «Кингс», в которых набрал 9 (3+6) очков при полезности «+8» и среднем времени на льду 19:53.
Отметим, что в прошлой игре против «Айлендерс» (2:3 ОТ) Гавриков получил удар в колено от Андерса Ли, но доиграл матч.