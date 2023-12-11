Гендиректор «Трактора»: «Мы за возвращение прежнего лимита в пять легионеров. Считаем, что это оптимально»

Генеральный директор «Трактора» выступил к за смягчение лимита на легионеров.

– Что обсуждали на совещании руководителей клубов ?

– Обсуждали реализацию стратегии КХЛ, вопросы финансовой стабильности, сроки проведения следующего чемпионата и итоги заседаний рабочей группы по изменению юридических вопросов, связанных с профессиональной деятельностью хоккеистов.

– Сроки чемпионата КХЛ могут быть сдвинуты?

– Один из вариантов, предложенных КХЛ, – добавить десять игровых дней и заканчивать плей-офф в середине мая. Те аргументы, которые привела лига, на первый взгляд, убедительны. Здравое зерно есть.

– Какая позиция у « » по поводу лимита на легионеров?

– Мы за возвращение прежнего лимита в пять легионеров. Считаем, что это оптимально, – сказал .