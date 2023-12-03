Мифтахов восстановился от травмы. Вратарь проведет 3 матча за фарм-клуб «Ак Барса»

Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов восстановился от травмы.

23-летний хоккеист восстановился после травмы и последующей операции на верхней части тела, сообщает Metaratings.ru.

Несмотря на то, что контракт игрока – односторонний, ближайшие три матча он проведет в фарм-клубе « ». Мифтахов сыграет за альметьевский « », чтобы набрать форму.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Амир провел один матч – против «Сочи» 6 сентября (1:3).