Мифтахов восстановился от травмы. Вратарь проведет 3 матча за фарм-клуб «Ак Барса»
Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов восстановился от травмы.
23-летний хоккеист восстановился после травмы и последующей операции на верхней части тела, сообщает Metaratings.ru.
Несмотря на то, что контракт игрока – односторонний, ближайшие три матча он проведет в фарм-клубе «Ак Барса». Мифтахов сыграет за альметьевский «Нефтяник», чтобы набрать форму.
В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Амир провел один матч – против «Сочи» 6 сентября (1:3).