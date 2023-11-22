Илья Коновалов: «Нет обидных голов – любой засчитывается одинаково. Вратарь не должен на этом зацикливаться. Каждый следующий бросок – самый важный»

Вратарь «Динамо» Илья Коновалов высказался о своем отношении к пропущенным голам.

«Какой гол пропустить обиднее всего? Нет обидных голов – любой засчитывается одинаково. Вратарь не должен на этом зацикливаться. Каждый следующий бросок – самый важный.

Хоккеисты «Спартака» поддерживают отношения с футболистами, есть ли такое в « »? Скажу про себя – я ни с кем не общаюсь, футбол в моей жизни мало присутствует, не особо интересно», – сказал .