Илья Коновалов: «Нет обидных голов – любой засчитывается одинаково. Вратарь не должен на этом зацикливаться. Каждый следующий бросок – самый важный»

Теги КХЛ Динамо Илья Коновалов Хоккей

Вратарь «Динамо» Илья Коновалов высказался о своем отношении к пропущенным голам.

«Какой гол пропустить обиднее всего? Нет обидных голов – любой засчитывается одинаково. Вратарь не должен на этом зацикливаться. Каждый следующий бросок – самый важный. 

Хоккеисты «Спартака» поддерживают отношения с футболистами, есть ли такое в «Динамо»? Скажу про себя – я ни с кем не общаюсь, футбол в моей жизни мало присутствует, не особо интересно», – сказал Коновалов

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